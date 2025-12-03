Рейтинг@Mail.ru
Онищенко рассказал, когда в регионах ожидается пик заболеваемости гриппом - РИА Новости, 03.12.2025
04:04 03.12.2025
Онищенко рассказал, когда в регионах ожидается пик заболеваемости гриппом
Некоторые регионы России переступят порог заболеваемости гриппом уже в последнюю десятидневку декабря, период наибольшего подъема придется на середину января,... РИА Новости, 03.12.2025
общество
россия
республика бурятия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
россия
республика бурятия
общество, россия, республика бурятия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Республика Бурятия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Некоторые регионы России переступят порог заболеваемости гриппом уже в последнюю десятидневку декабря, период наибольшего подъема придется на середину января, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Обстановка по гриппу в России находится в пределах среднемноголетних параметров, но идет в рост", - сказал Онищенко.
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Сделать прививку от гриппа еще не поздно, заявил Онищенко
18 ноября, 09:43
По его словам, в ближайшее время ситуация с заболеваемостью гриппом "не раскрутится", потому что для цепной реакции нужно время.
"Это будет в третьей декаде декабря - некоторые регионы переступят порог (заболеваемости гриппом - ред.). Уже были попытки в Якутии, были попытки в Бурятии, но все начнется, самый основной подъем начнется после школьных зимних каникул, потому что школьники разъедутся", - добавил Онищенко.
Он уточнил, что во время длинных новогодних каникул россияне могут отправиться за рубеж и оттуда "что-нибудь привезти".
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе
18 ноября, 05:36
 
ОбществоРоссияРеспублика БурятияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
