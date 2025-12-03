https://ria.ru/20251203/ogranicheniya-2059406816.html
В пяти аэропортах сняли ограничения на полеты
В пяти аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 03.12.2025
В пяти аэропортах сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Грозного, Магаса и Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:27:00+03:00
2025-12-03T06:27:00+03:00
2025-12-03T06:27:00+03:00
владикавказ
волгоград
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_58a65cfc26d9052d38b65bdbe3b37466.jpg
https://ria.ru/20251203/ogranicheniya-2059395014.html
владикавказ
волгоград
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483453_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_0cb6267e3f2854123a7a7ea4eb89c045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, волгоград, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владикавказ, Волгоград, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В пяти аэропортах сняли ограничения на полеты
Во Владикавказе, Волгограде, Грозном, Магасе и Тамбове сняли ограничения