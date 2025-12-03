https://ria.ru/20251203/ogranicheniya-2059391972.html
В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 03.12.2025
