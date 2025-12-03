Рейтинг@Mail.ru
Первый номер драфта НБА-2019 выбыл на длительный срок - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
02:08 03.12.2025 (обновлено: 02:10 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/nba-2059392202.html
Первый номер драфта НБА-2019 выбыл на длительный срок
Первый номер драфта НБА-2019 выбыл на длительный срок - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Первый номер драфта НБА-2019 выбыл на длительный срок
Американский форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон выбыл на длительный срок из-за травмы правой приводящей мышцы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T02:08:00+03:00
2025-12-03T02:10:00+03:00
баскетбол
спорт
зайон уильямсон
нью-орлеан пеликанс
голден стэйт уорриорз
лос-анджелес лейкерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883826284_0:748:1600:1648_1920x0_80_0_0_65b15a802bedc2025bb04041f7aebc00.jpg
/20251203/yokich-2059389993.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883826284_0:598:1600:1798_1920x0_80_0_0_701f783d76a177a98809a177c7b5e7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зайон уильямсон, нью-орлеан пеликанс, голден стэйт уорриорз, лос-анджелес лейкерс, нба
Баскетбол, Спорт, Зайон Уильямсон, Нью-Орлеан Пеликанс, Голден Стэйт Уорриорз, Лос-Анджелес Лейкерс, НБА
Первый номер драфта НБА-2019 выбыл на длительный срок

Первый номер драфта НБА-2019 Уильямсон выбыл на длительный срок из-за травмы

© Фото : VIZ MediaЗайон Уильямсон
Зайон Уильямсон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : VIZ Media
Зайон Уильямсон. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон выбыл на длительный срок из-за травмы правой приводящей мышцы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в соцсети Х.
По информации источника, 25-летний баскетболист через три недели пройдет повторное обследование.
В своем последнем матче против "Голден Стэйт Уорриорз" (96:104), который прошел 29 ноября, Уильямсон набрал 25 очков. В следующей встрече против "Лос-Анджелес Лейкерс" (121:133) 30 ноября американец не принял участия.
Уильямсон был выбран "Нью-Орлеан Пеликанс" на драфте НБА 2019 года под общим первым номером. В 2021 году он принял участие в Матче звезд лиги.
Никола Йокич и Энтони Дэвис - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Стали известны лучшие игроки месяца в НБА
Вчера, 01:37
 
БаскетболСпортЗайон УильямсонНью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес ЛейкерсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала