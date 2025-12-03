Рейтинг@Mail.ru
В России испытали нового "ремонтника" связей в головном мозге - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/nauka-2059278516.html
В России испытали нового "ремонтника" связей в головном мозге
В России испытали нового "ремонтника" связей в головном мозге - РИА Новости, 03.12.2025
В России испытали нового "ремонтника" связей в головном мозге
Новое соединение для улучшения когнитивных функций испытали специалисты СПбПУ. Доклинические исследования показали, что вещество С20 помогает в "починке" связей РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:00:00+03:00
2025-12-03T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
российская академия наук
российский научный фонд
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059280226_43:0:2774:1536_1920x0_80_0_0_7f50d66243da767bb7e1188588152a13.jpg
https://ria.ru/20250512/nauka-2015486595.html
https://ria.ru/20251113/nauka-2054237985.html
https://ria.ru/20251113/nauka-2054220753.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059280226_384:0:2432:1536_1920x0_80_0_0_9ab572f877b0004dfd873273544f93ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, российская академия наук, российский научный фонд, медицина, здоровье - общество, болезнь альцгеймера
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российская академия наук, Российский научный фонд, Медицина, Здоровье - Общество, болезнь Альцгеймера

В России испытали нового "ремонтника" связей в головном мозге

© Getty Images / Ali KILINCAYГоловной мозг
Головной мозг - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Ali KILINCAY
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новое соединение для улучшения когнитивных функций испытали специалисты СПбПУ. Доклинические исследования показали, что вещество С20 помогает в "починке" связей между нейронами, которые нарушаются из-за болезни Альцгеймера. Результаты представлены в Molecular Biology.
При болезни Альцгеймера разрушаются синаптические связи — соединения нейронов между собой или с другими клетками. Одновременно между нейронами возникает накопление белковых отложений и развивается воспаление — астроглиоз, вызывающий образование "вспомогательной" ткани вместо здоровой в головном мозге, рассказал старший преподаватель Высшей школы биомедицинских систем и технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Никита Зернов.
Снимки мозга - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера
12 мая, 07:00
Для предварительного тестирования препаратов для восстановления ткани мозга по всему миру используются генетически модифицированные лабораторные животные, которые моделируют основные биохимические механизмы при болезни Альцгеймера. По сравнению со здоровыми мышами, такие особи менее любопытны и иначе ведут себя в поведенческих тестах, добавил Зернов.
Ученые СПбПУ в ходе доклинических исследований показали, что вещество С20 вызывает снижение количества амилоидных бляшек, при этом оно не снижает выживаемость мышей и не вызывает изменения их генома. У особей, получавших такую терапию, повысилось любопытство и нормализовалось поведение.
"По прогнозам, к 2050 году количество людей, страдающих болезнью Альцгеймера, в мире достигнет 152 миллионов. C20 может стать основой для новой терапии этого заболевания, которая не только облегчает симптомы (как существующие препараты), но и тормозит развитие болезни, сохраняя и восстанавливая связи между нейронами", — рассказала старший научный сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации СПбПУ Елена Попугаева.
Технология будущего - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Наука "на вырост". В Петербурге раскрыли технологии ближайшего будущего
13 ноября, 09:00
Поэтому в случае успешного прохождения дальнейших доклинических и клинических испытаний данная молекула может стать основой для нового лекарства, которое замедляет нейродегенеративные процессы, добавила она.
"С20 избирательно действует на важный для памяти канал (TRPC6) в нервных клетках мозга, не взаимодействуя с родственным ему другим каналом (TRPC3). При этом его легко производить. В экспериментах оно показало двойную пользу: уменьшает количество токсичных амилоидных бляшек и снижает воспаление в мозге. Этим вещество выгодно отличается от аналогов, которые либо сложны в синтезе, либо используются только для облегчения симптомов болезни Альцгеймера", — пояснил заведующий Лабораторией молекулярной нейродегенерации СПбПУ, член-корреспондент РАН Илья Безпрозванный.
Исследования мозга - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ученые из России и Китая нашли способ продлить молодость мозга
13 ноября, 08:00
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 20-75-10026).
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоРоссийская академия наукРоссийский научный фондМедицинаЗдоровье - Обществоболезнь Альцгеймера
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала