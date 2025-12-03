Рейтинг@Mail.ru
Собянин ответил на шутку о строительстве метро до Петербурга
19:49 03.12.2025 (обновлено: 19:52 03.12.2025)
Собянин ответил на шутку о строительстве метро до Петербурга
Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что строить метро до Санкт-Петербурга не планируется, но идет строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ). РИА Новости, 03.12.2025
строительство, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), сергей собянин, общество
Строительство, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Общество
Сергей Собянин
© РИА Новости / Денис Гришкин
Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что строить метро до Санкт-Петербурга не планируется, но идет строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ).
"До Питера мы строим высокоскоростную магистраль, я думаю, этого проекта нам хватит, более чем достаточно… Правительство Российской Федерации по полной занимается этой программой, все регионы – Москва, Питер, Московская область, Тверская область, Новгородская, Псковская – вовлечены в этот проект. Очень сложный, но надеюсь, все срастется", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", отвечая на шутку о том, что жители Санкт-Петербурга ждут, когда до города будет проложено московское метро.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Высокоскоростной поезд Сапсан
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года
20 ноября, 15:43
 
Строительство Москва Санкт-Петербург Московская область (Подмосковье) Сергей Собянин Общество
 
 
