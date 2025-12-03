Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Частица мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будет принесена 9 декабря из Свято-Троицкого монастыря города Симферополя в Сретенский ставропигиальный монастырь в Москве, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.