Рейтинг@Mail.ru
Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:08 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/moskva-2059601547.html
Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь
Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь - РИА Новости, 03.12.2025
Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь
Частица мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будет принесена 9 декабря из Свято-Троицкого монастыря города Симферополя в Сретенский ставропигиальный... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:08:00+03:00
2025-12-03T19:08:00+03:00
религия
симферополь
москва
крымское (луганская область)
московский патриархат
сретенский монастырь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139945/89/1399458912_0:71:700:465_1920x0_80_0_0_210da54add76ff871c55cf4121b1eed1.jpg
https://ria.ru/20251111/suvorov-2054134906.html
симферополь
москва
крымское (луганская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139945/89/1399458912_0:5:700:530_1920x0_80_0_0_21213a3ef5f8d8c4c8dc303b7a8ec982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
симферополь, москва, крымское (луганская область), московский патриархат, сретенский монастырь, общество
Религия, Симферополь, Москва, Крымское (Луганская область), Московский Патриархат, Сретенский монастырь, Общество
Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь

Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь в Москве

© Фото : фото предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского
Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : фото предоставлено пресс-службой движения "Сорок сороков"
Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Частица мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будет принесена 9 декабря из Свято-Троицкого монастыря города Симферополя в Сретенский ставропигиальный монастырь в Москве, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
"Частица мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского, будет принесена из Свято-Троицкого женского монастыря г. Симферополя в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь и будет пребывать там с 9 по 20 декабря 2025 года. Святыня будет доступна для поклонения верующих ежедневно с 10:00 до 18:00", - сообщили в синодальном отделе.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий, 1877–1961) — архиепископ, выдающийся хирург и профессор медицины. Родился в Керчи. Сочетал врачебную практику с пастырским служением. В 1923 году принял монашество и епископский сан. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам за открытое исповедание веры (провел в заключении около 11 лет), но продолжал служить Церкви и оперировать. Последние 15 лет жизни провел в Крыму, будучи архиепископом Симферопольским. Прославлен в лике святых в 1995 году. Почитается как чудотворец.
Портрет Александра Суворова. Художник Карл Штейбен - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Комиссия РПЦ поддержала идею канонизации Суворова, рассказал протоирей
11 ноября, 11:49
 
РелигияСимферопольМоскваКрымское (Луганская область)Московский ПатриархатСретенский монастырьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала