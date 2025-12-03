Частицу мощей святителя Луки принесут в Сретенский монастырь

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Частица мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будет принесена 9 декабря из Свято-Троицкого монастыря города Симферополя в Сретенский ставропигиальный монастырь в Москве, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
"Частица мощей святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского, будет принесена из Свято-Троицкого женского монастыря г. Симферополя в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь и будет пребывать там с 9 по 20 декабря 2025 года. Святыня будет доступна для поклонения верующих ежедневно с 10:00 до 18:00", - сообщили в синодальном отделе.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий, 1877–1961) — архиепископ, выдающийся хирург и профессор медицины. Родился в Керчи. Сочетал врачебную практику с пастырским служением. В 1923 году принял монашество и епископский сан. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам за открытое исповедание веры (провел в заключении около 11 лет), но продолжал служить Церкви и оперировать. Последние 15 лет жизни провел в Крыму, будучи архиепископом Симферопольским. Прославлен в лике святых в 1995 году. Почитается как чудотворец.