Ефимов: наземные павильоны станции метро "ЗИЛ" оформят в стилистике завода
11:12 03.12.2025
Ефимов: наземные павильоны станции метро "ЗИЛ" оформят в стилистике завода
Ефимов: наземные павильоны станции метро "ЗИЛ" оформят в стилистике завода
Ефимов: наземные павильоны станции метро "ЗИЛ" оформят в стилистике завода

© Градостроительный комплекс МосквыНаземный павильон станции московского метро "ЗИЛ"
Наземный павильон станции московского метро "ЗИЛ" . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дизайн наземных павильонов станции московского метро "ЗИЛ" будет вдохновлен историей бывшего завода, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Художественное решение наземных павильонов вдохновлено трубами и технологическими артефактами самого завода, которые создают сеть подземных коридоров и лабиринтов. Один из входных павильонов выполнят в форме гигантской шестерни, другие будут напоминать металлические конструкции, характерные для заводских цехов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ефимов: в поселке Щапово по КРТ построят технопарк
2 декабря, 14:06
Оформлением павильонов занимаются главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитектурное бюро "Камень" и художник Максим Козлов, который ранее проектировал дизайн других станций столичного метрополитена.
При выполнении работ по отделке будут использованы прозрачное антивандальное стекло, термообработанный гранит и панели из нержавеющей шлифованной стали, отмечается в сообщении градкомплекса. В интерьере самой станции планируется задействовать нержавеющую сталь.
Архитектурная концепция станции "ЗИЛ" была ранее согласована с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сама станция станет конечной на Бирюлевской ветке и будет находиться на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ефимов: Московский фонд реновации лидирует по вводу жилья в России
2 декабря, 13:37
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
