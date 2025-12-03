https://ria.ru/20251203/moskva-2059381209.html
Ефимов: наземные павильоны станции метро "ЗИЛ" оформят в стилистике завода
2025-12-03T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Дизайн наземных павильонов станции московского метро "ЗИЛ" будет вдохновлен историей бывшего завода, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Художественное решение наземных павильонов вдохновлено трубами и технологическими артефактами самого завода, которые создают сеть подземных коридоров и лабиринтов. Один из входных павильонов выполнят в форме гигантской шестерни, другие будут напоминать металлические конструкции, характерные для заводских цехов", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Оформлением павильонов занимаются главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов
, архитектурное бюро "Камень" и художник Максим Козлов, который ранее проектировал дизайн других станций столичного метрополитена.
При выполнении работ по отделке будут использованы прозрачное антивандальное стекло, термообработанный гранит и панели из нержавеющей шлифованной стали, отмечается в сообщении градкомплекса. В интерьере самой станции планируется задействовать нержавеющую сталь.
Архитектурная концепция станции "ЗИЛ
" была ранее согласована с мэром Москвы Сергеем Собяниным
. Сама станция станет конечной на Бирюлевской ветке и будет находиться на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских.