17:54 03.12.2025
Маршрут Astoria Grande находится под постоянным мониторингом
© РИА Новости / Сергей Кулаков | Перейти в медиабанкМеждународный круизный лайнер Astoria Grande в морском порту Сочи
© РИА Новости / Сергей Кулаков
Перейти в медиабанк
Международный круизный лайнер Astoria Grande в морском порту Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Безопасность пассажиров и экипажа лайнера Astoria Grande является абсолютным приоритетом для оператора круизов, маршрут тщательно разрабатывается и согласуется с береговыми службами, а также находится под постоянным мониторингом, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".
Ранее Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жёсткий сигнал в связи с произошедшим.
"Безопасность пассажиров и экипажа является абсолютным приоритетом для оператора круизов Astoria Grande. Маршрут движения лайнера разрабатывается, согласовывается с береговыми службами и находится под их постоянным мониторингом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе агента по продажам Astoria Grande добавили, что регион плавания и все порты захода согласуются и со страховой компанией - она так же проводит независимую оценку рисков. Оператор круизов и капитан судна выполняют все рекомендации, в том числе в условиях оперативной обстановки, подчеркнули в пресс-службе.
Круиз лайнера Astoria Grande проходит по расписанию, рассказали РИА Новости в пресс-службе агента по продажам. В настоящее время лайнер находится в море в переходе между Измиром и Амасрой (Турция).
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Турция назвала атаки на суда в Черном море недопустимыми
2 декабря, 21:43
 
