Маршрут Astoria Grande находится под постоянным мониторингом

СОЧИ, 3 дек - РИА Новости. Безопасность пассажиров и экипажа лайнера Astoria Grande является абсолютным приоритетом для оператора круизов, маршрут тщательно разрабатывается и согласуется с береговыми службами, а также находится под постоянным мониторингом, сообщили РИА Новости в пресс-службе агента по продажам Astoria Grande ООО "СК Аквилон".

"Безопасность пассажиров и экипажа является абсолютным приоритетом для оператора круизов Astoria Grande. Маршрут движения лайнера разрабатывается, согласовывается с береговыми службами и находится под их постоянным мониторингом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе агента по продажам Astoria Grande добавили, что регион плавания и все порты захода согласуются и со страховой компанией - она так же проводит независимую оценку рисков. Оператор круизов и капитан судна выполняют все рекомендации, в том числе в условиях оперативной обстановки, подчеркнули в пресс-службе.

Круиз лайнера Astoria Grande проходит по расписанию, рассказали РИА Новости в пресс-службе агента по продажам. В настоящее время лайнер находится в море в переходе между Измиром и Амасрой (Турция).

МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова