Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф проинформировал Украину о переговорах в Москве, сообщает Reuters - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/mir-2059644259.html
Уиткофф проинформировал Украину о переговорах в Москве, сообщает Reuters
Уиткофф проинформировал Украину о переговорах в Москве, сообщает Reuters - РИА Новости, 03.12.2025
Уиткофф проинформировал Украину о переговорах в Москве, сообщает Reuters
Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проинформировали также украинскую сторону о своих переговорах в Москве,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:18:00+03:00
2025-12-03T22:18:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
стив уиткофф
джаред кушнер
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059358797_0:88:3074:1817_1920x0_80_0_0_5afc24857a82e1ad985cc8b58dbd2512.jpg
https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059521006.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059358797_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_43f1724675d5792726e885a0914b6d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Уиткофф проинформировал Украину о переговорах в Москве, сообщает Reuters

Reuters: Уиткофф и Кушнер проинформировали о переговорах в Москве Украину

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проинформировали также украинскую сторону о своих переговорах в Москве, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.
Уиткофф и Кушнер доложили главе Белого дома, что переговоры в Москве были "обстоятельными и продуктивными".
"Соединенные Штаты и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу. После этого специальный посланник Уиткофф и господин Кушнер проинформировали президента (США Дональд Трампа - ред.) и украинцев", – сообщает агентство со ссылкой на чиновника администрации США.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали также помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Зеленский сделал заявление после отмены переговоров с Уиткоффом
Вчера, 14:57
 
В миреРоссияСШАМоскваСтив УиткоффДжаред КушнерДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала