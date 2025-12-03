https://ria.ru/20251203/mir-2059644259.html
Уиткофф проинформировал Украину о переговорах в Москве, сообщает Reuters
Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проинформировали также украинскую сторону о своих переговорах в Москве,... РИА Новости, 03.12.2025
В мире, Россия, США, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Reuters: Уиткофф и Кушнер проинформировали о переговорах в Москве Украину