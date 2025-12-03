https://ria.ru/20251203/minprosveschenie-2059633460.html
Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11-х классов
Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11-х классов
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработало новый единый стандарт обучения школьников 10-11-х классов, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно обновленному образовательному стандарту, с 1 сентября 2027 года старшеклассники должны будут изучать не менее 13 школьных предметов, а также два учебных предмета на углубленном уровне.
В регионах страны может вводиться преподавание родного языка и изучение родной литературы.
Кроме того, у образовательной организации есть право выйти с инициативой по созданию профильных классов (физико-математического, литературно-исторического, медицинского и др.). Предусмотрены также стандарты к оборудованию кабинетов для изучения химии, биологии и физики.
Количество учебных занятий за два года должно составлять не менее 2 312 часов и не более 2 516 часов, то есть не более 37 часов в неделю.
Уточняется, что школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план учебной и внеурочной деятельности.
Освоение программы обеспечивает готовность обучающихся 10-11-х классов к самостоятельности, саморазвитию и личностному самоопределению, которое основано на традиционных духовно-нравственных ценностях России
.
Ожидается также наличие у старшеклассников мотивации к социально значимой деятельности, направленной на служение Отечеству.