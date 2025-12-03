Рейтинг@Mail.ru
Россия рассматривает вопрос оказания гумпомощи Шри-Ланке, заявил МИД - РИА Новости, 03.12.2025
17:30 03.12.2025 (обновлено: 17:31 03.12.2025) дополняется ...
Россия рассматривает вопрос оказания гумпомощи Шри-Ланке, заявил МИД
Россия рассматривает вопрос оказания гумпомощи Шри-Ланке, заявил МИД
Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой об оказании гуманитарной помощи в связи с последствиями циклона "Дитва", сообщило посольство России. РИА Новости, 03.12.2025
2025
в мире, россия, шри-ланка
В мире, Россия, Шри-Ланка
Россия рассматривает вопрос оказания гумпомощи Шри-Ланке, заявил МИД

МИД: Россия рассматривает вопрос оказания гумпомощи Шри-Ланке

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой об оказании гуманитарной помощи в связи с последствиями циклона "Дитва", сообщило посольство России.
"От ланкийской стороны поступила просьба об оказании гуманитарной помощи. Вопрос о ее отправке специальным авиарейсом прорабатывается по линии МЧС России", - сообщило посольство.
Эвакуация жителей после наводнения в пригороде Коломбо, Шри-Ланка. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
