Россия рассматривает вопрос оказания гумпомощи Шри-Ланке, заявил МИД
Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой об оказании гуманитарной помощи в связи с последствиями циклона "Дитва", сообщило посольство России. РИА Новости, 03.12.2025
