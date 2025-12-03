https://ria.ru/20251203/mid-2059567715.html
Россияне не пострадали из-за циклона в Шри-Ланке, сообщил МИД
Российские граждане не пострадали из-за циклона "Дитва" на Шри-Ланке, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:10:00+03:00
2025-12-03T17:10:00+03:00
2025-12-03T17:22:00+03:00
