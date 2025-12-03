Рейтинг@Mail.ru
Фидан обсудил с генсеком НАТО безопасность в Черном море, сообщил источник - РИА Новости, 03.12.2025
11:47 03.12.2025 (обновлено: 11:56 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/mid-2059460157.html
Фидан обсудил с генсеком НАТО безопасность в Черном море, сообщил источник
Фидан обсудил с генсеком НАТО безопасность в Черном море, сообщил источник

Фидан обсудил с Рютте безопасность в Черном море и переговоры по Украине

© Фото : предоставлено МИД Турции Хакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : предоставлено МИД Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив вопросы безопасности в Черном море и переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Собеседник агентства уточнил, что встреча прошла в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО.
"Помимо урегулирования конфликта между Украиной и Россией, стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который состоится в июле 2026 года, а также вклад турецкой оборонной промышленности в деятельность стран-членов альянса. В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности в Черном море", - уточнил собеседник агентства.
Во вторник Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жёсткий сигнал в связи с произошедшим.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин озвучил самый радикальный ответ на пиратство ВСУ в Черном море
2 декабря, 18:38
 
