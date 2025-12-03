Фидан обсудил с генсеком НАТО безопасность в Черном море, сообщил источник

АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив вопросы безопасности в Черном море и переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.