Фидан обсудил с генсеком НАТО безопасность в Черном море, сообщил источник

АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудив вопросы безопасности в Черном море и переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Собеседник агентства уточнил, что встреча прошла в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО.
"Помимо урегулирования конфликта между Украиной и Россией, стороны обсудили подготовку к саммиту НАТО в Анкаре, который состоится в июле 2026 года, а также вклад турецкой оборонной промышленности в деятельность стран-членов альянса. В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности в Черном море", - уточнил собеседник агентства.
Во вторник Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жёсткий сигнал в связи с произошедшим.