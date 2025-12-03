Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали о реакции Макрона на вчерашнее заявление Путина
16:30 03.12.2025
Во Франции рассказали о реакции Макрона на вчерашнее заявление Путина
Во Франции рассказали о реакции Макрона на вчерашнее заявление Путина
в мире
украина
европа
франция
эммануэль макрон
владимир путин
флориан филиппо
патриот
в мире, украина, европа, франция, эммануэль макрон, владимир путин, флориан филиппо, патриот, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, дело миндича
В мире, Украина, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Патриот, Еврокомиссия, Российский фонд прямых инвестиций, Дело Миндича
Во Франции рассказали о реакции Макрона на вчерашнее заявление Путина

Филиппо: у Макрона загорелись уши после слов Путина о плане США

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X написал, что слова Владимира Путина о вмешательстве европейских лидеров в мирный процесс по Украине напугали президента Франции Эммануэля Макрона и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.
«
"У Макрона и Урсулы, наверное, снова горели уши!" — написал Филиппо.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского
Вчера, 14:50
Накануне Путин заявил, что все изменения, которые предлагает Европа по мирному урегулированию на Украине, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.
Российский президент во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Вчера, 11:23
 
В миреУкраинаЕвропаФранцияЭммануэль МакронВладимир ПутинФлориан ФилиппоПатриотЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестицийДело Миндича
 
 
