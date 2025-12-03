https://ria.ru/20251203/liga-2059500819.html
Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола
Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что организация продолжает удерживать качество баскетбола на высоком уровне. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T13:39:00+03:00
2025-12-03T13:39:00+03:00
2025-12-03T13:43:00+03:00
баскетбол
сергей кущенко
fiba
спорт
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_790d1146ec42ce6fdec3c3bbd52dc53a.jpg
/20251203/klippers-2059493851.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_532cae3ac3c9a0fde4ef78615018b071.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кущенко, fiba, спорт, единая лига втб
Баскетбол, Сергей Кущенко, FIBA, Спорт, Единая Лига ВТБ
Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола
Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ продолжает удерживать качество баскетбола
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что организация продолжает удерживать качество баскетбола на высоком уровне.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA
) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине
. Аналогичное решение приняла Евролига.
«
"Мы продолжаем удерживать качество баскетбола на высоком уровне, и, когда так называемое окно возможностей откроется, мы выйдем с очень высоким уровнем подготовленности не только качества баскетбола Единой лиги ВТБ, но и российских ребят", - сказал Кущенко
.
"Забанили все российские молодежные команды, а в Лиге ВТБ каждый клуб должен по регламенту иметь молодежную команду. 64 российских спортсмена поднялись в основные составы, играли на высоком уровне. Стало понятно, кто-то не может, кто-то не готов трудиться, но есть пять-шесть человек, которые реально выросли, занимают легионерское место и играют", - добавил он.