Рейтинг@Mail.ru
Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
13:39 03.12.2025 (обновлено: 13:43 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/liga-2059500819.html
Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола
Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что организация продолжает удерживать качество баскетбола на высоком уровне. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T13:39:00+03:00
2025-12-03T13:43:00+03:00
баскетбол
сергей кущенко
fiba
спорт
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_790d1146ec42ce6fdec3c3bbd52dc53a.jpg
/20251203/klippers-2059493851.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_532cae3ac3c9a0fde4ef78615018b071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сергей кущенко, fiba, спорт, единая лига втб
Баскетбол, Сергей Кущенко, FIBA, Спорт, Единая Лига ВТБ
Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола

Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ продолжает удерживать качество баскетбола

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Кущенко
Сергей Кущенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Кущенко. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил РИА Новости, что организация продолжает удерживать качество баскетбола на высоком уровне.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига.
«
"Мы продолжаем удерживать качество баскетбола на высоком уровне, и, когда так называемое окно возможностей откроется, мы выйдем с очень высоким уровнем подготовленности не только качества баскетбола Единой лиги ВТБ, но и российских ребят", - сказал Кущенко.
"Забанили все российские молодежные команды, а в Лиге ВТБ каждый клуб должен по регламенту иметь молодежную команду. 64 российских спортсмена поднялись в основные составы, играли на высоком уровне. Стало понятно, кто-то не может, кто-то не готов трудиться, но есть пять-шесть человек, которые реально выросли, занимают легионерское место и играют", - добавил он.
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы баскетбола
Вчера, 13:15
 
БаскетболСергей КущенкоFIBAСпортЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала