Кущенко рассказал о сохранении высокого качества баскетбола

"Забанили все российские молодежные команды, а в Лиге ВТБ каждый клуб должен по регламенту иметь молодежную команду. 64 российских спортсмена поднялись в основные составы, играли на высоком уровне. Стало понятно, кто-то не может, кто-то не готов трудиться, но есть пять-шесть человек, которые реально выросли, занимают легионерское место и играют", - добавил он.