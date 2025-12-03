https://ria.ru/20251203/laypanova-2057486637.html
Юрист раскрыла, могут ли арестовать пенсию за долги
Юрист раскрыла, могут ли арестовать пенсию за долги - РИА Новости, 03.12.2025
Юрист раскрыла, могут ли арестовать пенсию за долги
По мнению большинства, с установленной государством пенсии нельзя взыскивать никакие долги. Но это не так, рассказала агентству “Прайм” Зульфия Лайпанова,... РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
По мнению большинства, с установленной государством пенсии нельзя взыскивать никакие долги. Но это не так, рассказала агентству “Прайм”
Зульфия Лайпанова, старший юрист Национальной юридической компании "Митра".
“По закону пенсия относится к доходам гражданина, поэтому приставы имеют право обращать на нее взыскание (ст. 99 и 101 Ф3 "Об исполнительном производстве"). Однако закон строго ограничивает размер удержаний”, - пояснила она.
Арестовать могут страховую и государственную пенсию по старости и инвалидности, накопительную пенсию, надбавки и доплаты. Однако выплаты по потере кормильца, единовременные выплаты пенсионерам, компенсации по уходу за инвалидами аресту не подлежат.
Как правило, из пенсии можно списывать не более 50% за долги по кредитам, штрафам, услугам ЖКХ и налогам. По алиментным долгам, компенсациям за потерю кормильца и вред здоровью списать могут до до 70%.
Но все это с одним важным ограничением: у должника должна остаться сумма прожиточного минимума. Списать могут ту часть пенсии, которая ее превышает, заключила Лайпанова.