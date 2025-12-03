Эксперт объяснил, чего добиваются организаторы атак на суда в Черном море

АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Атаки на суда в Черном море происходят в период "чувствительной фазы" процесса мирного урегулирования украинского конфликта, и за ними могут стоять силы, стремящиеся сорвать дипломатический тренд, заявил РИА Новости турецкий эксперт по международным отношениям Гекхан Курт.

"Инциденты подобного рода могут рассматриваться как попытка давления на переговорный процесс в момент, когда стороны подошли к этапу, где любое обострение способно осложнить формирование договоренностей, так называемая "чувствительная фаза", - заявил Курт.

По словам эксперта, удары по маршрутам, по которым перевозятся крупные объемы продукции, включая подсолнечное масло, фактически служат предупреждением об экономических рисках для стран региона и могут оказать влияние на подходы государств к безопасности торговых коммуникаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.