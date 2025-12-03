Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, чего добиваются организаторы атак на суда в Черном море - РИА Новости, 03.12.2025
05:34 03.12.2025
Эксперт объяснил, чего добиваются организаторы атак на суда в Черном море
в мире
черное море
турция
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
мария захарова
в мире, черное море, турция, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, мария захарова
Эксперт объяснил, чего добиваются организаторы атак на суда в Черном море

Курт: организаторы атак в Черном море хотят сорвать переговоры по Украине

АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Атаки на суда в Черном море происходят в период "чувствительной фазы" процесса мирного урегулирования украинского конфликта, и за ними могут стоять силы, стремящиеся сорвать дипломатический тренд, заявил РИА Новости турецкий эксперт по международным отношениям Гекхан Курт.
Ранее Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Черном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал в связи с произошедшим.
"Инциденты подобного рода могут рассматриваться как попытка давления на переговорный процесс в момент, когда стороны подошли к этапу, где любое обострение способно осложнить формирование договоренностей, так называемая "чувствительная фаза", - заявил Курт.
По словам эксперта, удары по маршрутам, по которым перевозятся крупные объемы продукции, включая подсолнечное масло, фактически служат предупреждением об экономических рисках для стран региона и могут оказать влияние на подходы государств к безопасности торговых коммуникаций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила 30 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
В миреЧерное мореТурцияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
