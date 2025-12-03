Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде подросток до смерти забил пожилую соседку и поджег ее дом - РИА Новости, 03.12.2025
20:18 03.12.2025
В Волгограде подросток до смерти забил пожилую соседку и поджег ее дом
В Волгограде подросток до смерти забил пожилую соседку и поджег ее дом
Подростка, который подозревается в убийстве пожилой соседки и поджоге ее дома, задержали в Волгограде, сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде подросток до смерти забил пожилую соседку и поджег ее дом

ВОЛГОГРАД, 3 дек – РИА Новости. Подростка, который подозревается в убийстве пожилой соседки и поджоге ее дома, задержали в Волгограде, сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.
По данным ведомства, в понедельник при тушении пожара в частном доме в Волгограде было найдено тело пожилой женщины, согласно экспертизе, ее смерть наступила из-за травм. По информации СК, на теле пенсионерки обнаружили травму головы, живота, груди и множественные переломы. В ходе расследования дела, отмечается, по подозрению в ее убийстве был задержан 17-летний местный житель.
"По данным следствия, в этот день подросток проник в домовладение своей пожилой соседки, с которой ранее состоял в конфликтных отношениях из-за её замечаний по поводу его асоциального поведения. Испытывая личную неприязнь, он нанёс женщине множественные удары кулаками по голове, затем толкнул её, в результате чего потерпевшая упала на пол. Затем несовершеннолетний нанёс ей множественные удары ногами в область грудной клетки, шеи и живота. Когда женщина потеряла сознание, злоумышленник похитил из дома принадлежащие семье материальные ценности, включая ноутбук, мобильные телефоны и портативную акустическую колонку. С целью скрыть следы преступления он совершил поджог домовладения и скрылся", - говорится в сообщении СК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Перми подросток пойдет под суд за убийство бабушки и дяди
1 декабря, 15:51
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
