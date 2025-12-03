В Кремле объяснили, почему европейцы не участвуют в переговорах по Украине

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия выделит 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.
"Это как раз то, о чем вчера говорил в Центре международной торговли президент (РФ Владимир - ред.) Путин. Его спросили: "Почему европейцы не участвуют в процессе?". Президент отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России. Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают подобные шаги со стороны европейцев на фоне важных переговоров России и США.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.