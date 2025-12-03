Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили, почему европейцы не участвуют в переговорах по Украине
12:43 03.12.2025
В Кремле объяснили, почему европейцы не участвуют в переговорах по Украине
Европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
эспен барт эйде
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, эспен барт эйде, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Эспен Барт Эйде, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
© AP Photo / Yves LoggheФлаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Европейцы не участвуют в мирном процессе по Украине, потому что они одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия выделит 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.
"Это как раз то, о чем вчера говорил в Центре международной торговли президент (РФ Владимир - ред.) Путин. Его спросили: "Почему европейцы не участвуют в процессе?". Президент отметил, что европейцы не участвуют в процессе, потому что они по-прежнему одержимы идеей нанесения "стратегического поражения" России. Они продолжают действовать в этом русле, и они глубоко в этом неправы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают подобные шаги со стороны европейцев на фоне важных переговоров России и США.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе
Вчера, 12:42
 
