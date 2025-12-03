Рейтинг@Mail.ru
12:38 03.12.2025
Песков назвал условие повышения продуктивности переговоров по Украине
Песков назвал условие повышения продуктивности переговоров по Украине
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чем в большей тишине будут вестись переговоры по украинскому урегулированию, тем выше будет их продуктивность.
"Имеется понимание, что чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о технической стороне переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Кремле прокомментировали коррупционные скандалы в Евросоюзе
