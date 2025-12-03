https://ria.ru/20251203/kreml-2059480516.html
В Кремле призвали к тишине по украинским переговорам
В Кремле призвали к тишине по украинским переговорам - РИА Новости, 03.12.2025
В Кремле призвали к тишине по украинским переговорам
Москва исходит из позиции, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны длиться в тишине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:37:00+03:00
2025-12-03T12:37:00+03:00
2025-12-03T12:37:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
дмитрий песков
владимир путин
джаред кушнер
мирный план сша по украине
россия
москва
украина
Новости
ru-RU
В Кремле призвали к тишине по украинским переговорам
Песков: переговоры по Украине должны идти в тишине