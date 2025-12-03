Глава ВТБ рассказал анекдот про нищего

"Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий, он и говорит: "У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь. У каждого своя роль должна быть", — отметил он.