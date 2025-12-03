Глава ВТБ рассказал анекдот про нищего

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в рамках форума "Россия зовет!" прокомментировал дискуссию между банками и маркетплейсами, приведя в пример анекдот про нищего, который торгует семечками.
"Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий, он и говорит: "У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь. У каждого своя роль должна быть", — отметил он.
По мнению Костина, аналогичный принцип должен работать и в отношении маркетплейсов и банков.
"Мы просто чего спорим: когда вы приходите на маркетплейс, вам говорят, что вот этот товар стоит 100 рублей, если вы платите карточкой ВТБ, а 90 рублей, если карточкой такого-то банка нашего. Это, в общем-то, является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями", — констатировал он.
Ранее глава ВТБ в интервью агентству Рейтер в преддверии форума "Россия зовет!" заявил, что ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьезные расхождения в позициях; Wildberries и Ozon в настоящее время решили развивать собственные банки вместо того, чтобы создавать альянсы с существующими игроками.
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят сделать конкурентные условия равными и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Газета "Коммерсант" ранее написала, что Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
