Рейтинг@Mail.ru
Глава ВТБ рассказал анекдот про нищего - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 03.12.2025 (обновлено: 19:45 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/kostin-2059604782.html
Глава ВТБ рассказал анекдот про нищего
Глава ВТБ рассказал анекдот про нищего - РИА Новости, 03.12.2025
Глава ВТБ рассказал анекдот про нищего
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в рамках форума "Россия зовет!" прокомментировал дискуссию между банками и маркетплейсами, приведя в пример... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T19:26:00+03:00
2025-12-03T19:45:00+03:00
андрей костин (банкир)
вячеслав володин
экономика
wildberries
ozon
россия
эльвира набиуллина
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059233231_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_7ce84ea65028cbc7d62da1f91e5558b6.jpg
https://ria.ru/20251128/ozon-2058481126.html
https://ria.ru/20251128/gd-2058414052.html
https://ria.ru/20251127/sberbank-2057970600.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059233231_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_fe83e1075a32fba724e79a6e095c7da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей костин (банкир), вячеслав володин, экономика, wildberries, ozon, россия, эльвира набиуллина, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Андрей Костин (банкир), Вячеслав Володин, Экономика, Wildberries, Ozon, Россия, Эльвира Набиуллина, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Глава ВТБ рассказал анекдот про нищего

Глава ВТБ Костин прокомментировал спор банков и маркетплейсов анекдотом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу РБК в рамках форума "Россия зовет!" прокомментировал дискуссию между банками и маркетплейсами, приведя в пример анекдот про нищего, который торгует семечками.
"Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий, он и говорит: "У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь. У каждого своя роль должна быть", — отметил он.
Ozon - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Ozon прокомментировали идею запретить скидки на маркетплейсах
28 ноября, 19:25
По мнению Костина, аналогичный принцип должен работать и в отношении маркетплейсов и банков.
"Мы просто чего спорим: когда вы приходите на маркетплейс, вам говорят, что вот этот товар стоит 100 рублей, если вы платите карточкой ВТБ, а 90 рублей, если карточкой такого-то банка нашего. Это, в общем-то, является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями", — констатировал он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуме призвали сделать скидки на маркетплейсах доступными всем
28 ноября, 16:28
Ранее глава ВТБ в интервью агентству Рейтер в преддверии форума "Россия зовет!" заявил, что ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьезные расхождения в позициях; Wildberries и Ozon в настоящее время решили развивать собственные банки вместо того, чтобы создавать альянсы с существующими игроками.
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят сделать конкурентные условия равными и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Газета "Коммерсант" ранее написала, что Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Сбербанк поддержал скидки на маркетплейсах
27 ноября, 12:00
 
Андрей Костин (банкир)Вячеслав ВолодинЭкономикаВайлдберриз (Wildberries)OzonРоссияЭльвира НабиуллинаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала