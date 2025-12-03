Рейтинг@Mail.ru
Первая магнитная буря зимы может произойти 3 декабря
16:14 03.12.2025
Первая магнитная буря зимы может произойти 3 декабря
земля, российская академия наук, происшествия
Земля, Российская академия наук, Происшествия
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первая магнитная буря зимы может произойти 3 декабря, геомагнитные возмущения не должны превысить средние значения, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Первая магнитная буря декабря 2025 года ожидается сегодня, 3 декабря. Её причина — сочетание сразу нескольких факторов, воздействующих на Землю: очередной корональной дыры, наблюдающейся сейчас в центральной части солнечного диска, и выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня", - говорится в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что край этого выброса, по расчётам, может задеть Землю в ночь на 4 декабря.
Согласно прогнозам, возмущения магнитного поля не должны превысить среднего уровня G2, но могут оказаться довольно продолжительными. Корональная дыра имеет значительную ширину, поэтому полная стабилизация геомагнитной обстановки произойдёт, вероятно, только на выходных, уточнили в Лаборатории.
"Как обычно, ожидается повышение вероятности полярных сияний, но точный прогноз их интенсивности до начала события дать невозможно. Для европейской части страны уровня бури G2 обычно считается недостаточным для наблюдения сияний, однако эта зависимость не является простой линейной, и возможны сюрпризы. Отслеживать текущую вероятность для конкретного региона можно здесь", - добавили учёные.
Земля Российская академия наук Происшествия
 
 
