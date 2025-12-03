Президент Южной Кореи назвал недопустимым получение страной ядерного оружия

СЕУЛ, 3 дек — РИА Новости. Южная Корея не собирается отступать от режима ДНЯО, получение страной ядерного оружия неразумно, нереалистично и недопустимо, это вызвало бы эффект "ядерного домино", заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на пресс-конференции с иностранными журналистами.

Пресс-конференция в честь годовщины с момента предотвращения введения в Южной Корее полноценного военного положения 3 декабря 2024 года прошла в бывшей президентской администрации, "Голубом доме", в Сеуле в среду.

В ответ на вопрос о возможности толкования будущей постройки Сеулом собственной атомной подлодки как проявления воли к получению ядерного оружия президент пояснил, что переработкой атомного топлива занимаются многие страны, включая Японию , и сама по себе она не является нарушением режима ДНЯО, так как ведется в мирных целях. Также, по его мнению, не попадает под нераспространение и обладание подводной лодкой с атомной установкой.

"Атомные подводные лодки — это военное применение, но они не являются ядерным оружием, поэтому сами по себе не подпадают под нормы нераспространения", - утверждает Ли Чжэ Мён

Президент добавил, что Южная Корея полностью поддерживает режим ДНЯО, особенно учитывая, что Сеул выступает против ядерного оружия у КНДР

"Если бы мы сами начали ядерное вооружение, мы не смогли бы требовать от КНДР "не вооружайтесь". Это основной принцип, закреплённый в межкорейских соглашениях, и мы не собираемся от него отходить", - пояснил он.

Ли Чжэ Мён отметил, что ядерное вооружение привело бы к тяжёлым санкциям, и ни США , ни международное сообщество не поддержало бы такой шаг Сеула. Поэтому разговоры о ядерном вооружении — это просто неразумно.

"Если Республика Корея начнёт ядерное вооружение, то сразу начнётся "ядерное домино": Корея — затем Япония — затем другие страны... Это нереалистично и недопустимо. Сегодня ещё раз подчёркиваю: у нас нет ни необходимости, ни намерения переходить к ядерному вооружению", - добавил президент.

Ранее Белый дом сообщал, что США и Южная Корея будут сотрудничать в рамках данного Вашингтоном Сеулу разрешения на обогащение урана, в том числе для корейских атомных подлодок.

Действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. Но на переговорах в октябре Ли Чжэ Мён попросил США помочь и с поставками ядерного топлива для южнокорейских подводных лодок.

Как заявлял начальник штаба ВМС Южной Кореи адмирал Кан Дон Гиль, его стране понадобится около 10 лет на то, чтобы создать свою первую подводную лодку с атомной установкой. Адмирал спрогнозировал, что будущая субмарина будет иметь водоизмещение в 5000 тонн или больше. Уровень обогащенного урана в ней будет составлять 20% или ниже из-за ее "мирного предназначения".