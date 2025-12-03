Рейтинг@Mail.ru
Китай поддерживает все усилия по урегулированию на Украине, заявил Ван И
04:05 03.12.2025
Китай поддерживает все усилия по урегулированию на Украине, заявил Ван И
в мире, китай, россия, украина, ван и (политик), сергей шойгу
В мире, Китай, Россия, Украина, Ван И (политик), Сергей Шойгу
© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 3 дек – РИА Новости. Китай поддерживает все усилия, способствующие достижению мира на Украине, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие достижению мира, выступает за достижение всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения и продолжит поддерживать стратегические коммуникации с Россией по этому вопросу", - заявил Ван И, слова которого приводит на своем сайте МИД КНР.
Российско-китайские консультации по стратегической безопасности под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И состоялись в Москве во вторник.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Китай надеется на справедливое соглашение по Украине, заявил Си Цзиньпин
24 ноября, 17:59
 
В миреКитайРоссияУкраинаВан И (политик)Сергей Шойгу
 
 
