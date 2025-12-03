Рекордный гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Фулхэм" в АПЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Фулхэм" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых голы забили Эрлинг Холанд (17-я минута), Тиджани Рейндерс (37), дубль оформил Фил Фоден (44, 48), также автоголом отметился полузащитник "Фулхэма" Сандер Берг (54). У хозяев отличились Эмил Смит-Роу (45+2), Алекс Ивоби (57) и два гола на свой счет записал Самуэль Чуквуезе (72, 78).

Забитый мяч стал для Холанда 100-м в Английской премьер-лиге (АПЛ). Для достижения данной отметки норвежцу потребовалось провести 111 матчей. Он забил 100 голов быстрее всех в истории чемпионата, превзойдя достижение английского нападающего Алана Ширера (124 игры).

"Манчестер Сити" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков. "Фулхэм" (17) располагается на 15-м месте.

В следующем матче чемпионата "Сити" 6 декабря примет "Сандерленд", "Фулхэм" днем позднее дома сыграет против "Кристал Пэлас".