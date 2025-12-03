Рейтинг@Mail.ru
Рекордный гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Фулхэм" в АПЛ - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:48 03.12.2025 (обновлено: 02:17 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/kholand-2059384843.html
Рекордный гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Фулхэм" в АПЛ
Рекордный гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Фулхэм" в АПЛ - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Рекордный гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Фулхэм" в АПЛ
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Фулхэм" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T00:48:00+03:00
2025-12-03T02:17:00+03:00
футбол
спорт
эрлинг холанд
сандер берге
алекс ивоби
манчестер сити
фулхэм
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059392959_0:173:3071:1900_1920x0_80_0_0_cb0b159f106faf3e2172923564dd1124.jpg
/20251202/futbol-2059374186.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059392959_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6cfbf404cc3a4b57240e45cd69cb8561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эрлинг холанд, сандер берге, алекс ивоби, манчестер сити, фулхэм, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Эрлинг Холанд, Сандер Берге, Алекс Ивоби, Манчестер Сити, Фулхэм, Английская премьер-лига (АПЛ)
Рекордный гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Фулхэм" в АПЛ

Рекордный гол Холанда помог "Манчестер Сити" обыграть "Фулхэм" в матче АПЛ

© Getty Images / Jacques Feeney/OffsideЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Jacques Feeney/Offside
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Фулхэм" в матче 14-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых голы забили Эрлинг Холанд (17-я минута), Тиджани Рейндерс (37), дубль оформил Фил Фоден (44, 48), также автоголом отметился полузащитник "Фулхэма" Сандер Берг (54). У хозяев отличились Эмил Смит-Роу (45+2), Алекс Ивоби (57) и два гола на свой счет записал Самуэль Чуквуезе (72, 78).
Английская премьер-лига (АПЛ)
02 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
Фулхэм
4 : 5
Манчестер Сити
45‎’‎ • Эмиль Смит Роу
(Харри Уилсон)
57‎’‎ • Алекс Ивоби
72‎’‎ • Самуэль Чуквуэзе
78‎’‎ • Самуэль Чуквуэзе
17‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Жереми Доку)
37‎’‎ • Тиджани Рейндерс
(Эрлинг Холанд)
44‎’‎ • Фил Фоден
48‎’‎ • Фил Фоден
(Эрлинг Холанд)
54‎’‎ • Сандер Берге (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Забитый мяч стал для Холанда 100-м в Английской премьер-лиге (АПЛ). Для достижения данной отметки норвежцу потребовалось провести 111 матчей. Он забил 100 голов быстрее всех в истории чемпионата, превзойдя достижение английского нападающего Алана Ширера (124 игры).
"Манчестер Сити" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков. "Фулхэм" (17) располагается на 15-м месте.
В следующем матче чемпионата "Сити" 6 декабря примет "Сандерленд", "Фулхэм" днем позднее дома сыграет против "Кристал Пэлас".
В другой встрече тура "Эвертон" на выезде обыграл "Борнмут" - 1:0.
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 100 голов
2 декабря, 22:57
 
ФутболСпортЭрлинг ХоландСандер БергеАлекс ИвобиМанчестер СитиФулхэмАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала