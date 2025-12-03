Петербуржец за месяц потратил около 200 тысяч рублей на каршеринг

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Первое место по тратам на каршеринг в сервисе "Ситидрайв" по итогам ноября занял житель Санкт-Петербурга - около 200 тысяч рублей, на втором и третьем местах жители Москвы, чьи расходы составили около 180 тысяч рублей на каждого, сообщили РИА Новости в "Ситидрайве".

"Рекордсменом по тратам на каршеринг стал петербуржец, который потратил в ноябре около 200 тысяч рублей. Второе и третье место разделили москвичи, потратив около 180 тысяч рублей", - говорится в сообщении сервиса.

Наиболее длительные поездки в ноябре также совершили жители Москвы Санкт-Петербурга , которые проехали от 3 200 до 3 800 километров на автомобилях каршеринга.

"В ноябре пользователи каршеринга совершили примерно столько же поездок, что и в октябре, спрос от месяца к месяцу изменился незначительно. Однако мы ожидаем традиционный пик спроса с середины декабря до окончания новогодних каникул", - отметили в "Ситидрайве".