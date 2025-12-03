https://ria.ru/20251203/indiya-2059546710.html
Москва сократила список желающих полететь с Путиным в Индию, заявил Ушаков
Москва сократила список желающих полететь с Путиным в Индию, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Москва сократила список желающих полететь с Путиным в Индию, заявил Ушаков
Москве пришлось сокращать список желающих войти в состав российской делегации на переговорах в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Индию, поскольку... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:06:00+03:00
2025-12-03T16:06:00+03:00
2025-12-03T16:06:00+03:00
в мире
индия
москва
россия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035643138_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f3fd9ec2c698c17f6805b2c4cadde75.jpg
https://ria.ru/20251203/dialog-2059545850.html
индия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035643138_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d425e78493bf5ede4e4300ccf0b13872.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, москва, россия, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Индия, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Москва сократила список желающих полететь с Путиным в Индию, заявил Ушаков
Ушаков: пришлось сократить список желающих полететь с Путиным в Индию
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москве пришлось сокращать список желающих войти в состав российской делегации на переговорах в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Индию, поскольку их было очень много, рассказал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
"Нам, честно говоря, приходилось "резать по живому", сокращать некоторых желающих принять участие. Потому что интерес к сотрудничеству с Индией огромный, многие хотели поучаствовать в переговорах, но здесь есть определенные лимиты и мы здесь следуем тем протокольным установкам, которые нам предлагает индийская сторона", - сказал Ушаков журналистам.