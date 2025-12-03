Рейтинг@Mail.ru
Москва сократила список желающих полететь с Путиным в Индию, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
16:06 03.12.2025
Москва сократила список желающих полететь с Путиным в Индию, заявил Ушаков
Москве пришлось сокращать список желающих войти в состав российской делегации на переговорах в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Индию, поскольку...
в мире
индия
москва
россия
юрий ушаков
владимир путин
индия
москва
россия
Москва сократила список желающих полететь с Путиным в Индию, заявил Ушаков

Ушаков: пришлось сократить список желающих полететь с Путиным в Индию

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москве пришлось сокращать список желающих войти в состав российской делегации на переговорах в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Индию, поскольку их было очень много, рассказал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
"Нам, честно говоря, приходилось "резать по живому", сокращать некоторых желающих принять участие. Потому что интерес к сотрудничеству с Индией огромный, многие хотели поучаствовать в переговорах, но здесь есть определенные лимиты и мы здесь следуем тем протокольным установкам, которые нам предлагает индийская сторона", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели
В миреИндияМоскваРоссияЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
