Рейтинг@Mail.ru
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 03.12.2025 (обновлено: 16:15 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/indiya-2059544588.html
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India - РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India
Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поучаствуют в церемонии запуска РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:11:00+03:00
2025-12-03T16:15:00+03:00
россия
индия
маргарита симоньян
юрий ушаков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048979912_0:184:3250:2012_1920x0_80_0_0_5686a2c08fd85d456a21d5b0f5b85af5.jpg
https://ria.ru/20251119/indiya-2056083914.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048979912_0:301:2241:1982_1920x0_80_0_0_1a80849770eddb10e435d8dbc69cb6cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, маргарита симоньян, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Маргарита Симоньян, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India

Ушаков: Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска телеканала RT India

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Маргарита Симоньян
Владимир Путин и Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поучаствуют в церемонии запуска телеканала RT India, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди.
"Наш президент вместе с Маргаритой Симоньян поучаствует... в церемонии запуска вещания телеканала RT India. Наш президент обратится к аудитории канала с кратким приветственным словом", - сказал Ушаков журналистам.
Поезд с рекламой RT в Индии - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии
19 ноября, 18:24
 
РоссияИндияМаргарита СимоньянЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала