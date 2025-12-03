https://ria.ru/20251203/indiya-2059544588.html
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India - РИА Новости, 03.12.2025
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India
Президент России Владимир Путин и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поучаствуют в церемонии запуска РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:11:00+03:00
2025-12-03T16:11:00+03:00
2025-12-03T16:15:00+03:00
россия
индия
маргарита симоньян
юрий ушаков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048979912_0:184:3250:2012_1920x0_80_0_0_5686a2c08fd85d456a21d5b0f5b85af5.jpg
https://ria.ru/20251119/indiya-2056083914.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048979912_0:301:2241:1982_1920x0_80_0_0_1a80849770eddb10e435d8dbc69cb6cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, маргарита симоньян, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, Индия, Маргарита Симоньян, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска RT India
Ушаков: Путин и Симоньян примут участие в церемонии запуска телеканала RT India