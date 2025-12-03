Roblox могли заблокировать в России, считают в Госдуме

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Игровая платформа Roblox, вероятно, была заблокирована в России, так как все шло к принятию крайних мер, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Похоже, в России заблокировали Roblox. Пишут, что сайт недоступен, игровые сервера тоже не отвечают. Ждем официальное сообщение от Роскомнадзора . Впрочем, еще на той неделе было понятно, что все идет к принятию крайних мер", - написал он в своем канале в Max

Депутат не исключил, что если модерация в игре будет должным образом усилена, а все требования регулятора станут соблюдаться, "игра снова станет доступна".