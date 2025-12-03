https://ria.ru/20251203/gosduma-2059533563.html
Roblox могли заблокировать в России, считают в Госдуме
Горелкин: Roblox могли заблокировать, все шло к принятию крайних мер
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Игровая платформа Roblox, вероятно, была заблокирована в России, так как все шло к принятию крайних мер, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Россияне в среду сообщали о плохой работе игровой платформы Roblox. Так, больше всего жалоб насчитывается в Магаданской области
, Хабаровском крае
, ХМАО, Тюменской области
и Камчатском крае
. Почти половина жалоб направлена на плохую работу мобильного приложения. Также жалуются на сайт и сообщают об общем сбое платформы.
"Похоже, в России
заблокировали Roblox. Пишут, что сайт недоступен, игровые сервера тоже не отвечают. Ждем официальное сообщение от Роскомнадзора
. Впрочем, еще на той неделе было понятно, что все идет к принятию крайних мер", - написал он в своем канале в Max
.
Депутат не исключил, что если модерация в игре будет должным образом усилена, а все требования регулятора станут соблюдаться, "игра снова станет доступна".
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации игровой площадки Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Тогда же там уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов.