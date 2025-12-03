Рейтинг@Mail.ru
15:23 03.12.2025 (обновлено: 15:51 03.12.2025)
Roblox могли заблокировать в России, считают в Госдуме
Roblox могли заблокировать в России, считают в Госдуме
Roblox могли заблокировать в России, считают в Госдуме

Горелкин: Roblox могли заблокировать, все шло к принятию крайних мер

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Leon Keith
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Игровая платформа Roblox, вероятно, была заблокирована в России, так как все шло к принятию крайних мер, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Россияне в среду сообщали о плохой работе игровой платформы Roblox. Так, больше всего жалоб насчитывается в Магаданской области, Хабаровском крае, ХМАО, Тюменской области и Камчатском крае. Почти половина жалоб направлена на плохую работу мобильного приложения. Также жалуются на сайт и сообщают об общем сбое платформы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Дуров запустил новую децентрализованную сеть
30 ноября, 22:01
"Похоже, в России заблокировали Roblox. Пишут, что сайт недоступен, игровые сервера тоже не отвечают. Ждем официальное сообщение от Роскомнадзора. Впрочем, еще на той неделе было понятно, что все идет к принятию крайних мер", - написал он в своем канале в Max.
Депутат не исключил, что если модерация в игре будет должным образом усилена, а все требования регулятора станут соблюдаться, "игра снова станет доступна".
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации игровой площадки Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Тогда же там уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов.
Образовательная платформа Учи.ру и социальная сеть Одноклассники запустили проект #ШколаНасСвязала - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Каждый третий школьник хотел бы научить бабушку играть в Roblox
28 октября, 11:01
 
РоссияМагаданская областьХабаровский крайАнтон ГорелкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФТехнологии
 
 
