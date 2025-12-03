Комитет Госдумы поддержал проект о контроле за передачей личных данных

МОСКВА, 3 декабря – РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об ужесточении критериев, на основании которых иностранное государство признается "обеспечивающим адекватную защиту прав субъектов персональных данных".
Проектом предусматривается изменение критериев, на основании которых утверждается перечень таких государств, с учётом не только правового регулирования, но и реальной правоприменительной практики по защите персональных данных.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Антон Немкин, Марина Ким, а также глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин и другие.
Законопроектом уточняется, что при утверждении уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных перечня иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, учитывается не только наличие правового регулирования в области персональных данных, соответствующего положениям Конвенции Совета Европы № 108, но и фактическое принятие эффективных мер по соблюдению основополагающих принципов защиты, обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.
Проект разработан для повышения защищённости российских граждан при трансграничной передаче их персональных данных и усиления государственного контроля в условиях резко возросших угроз в цифровой сфере, сказано в пояснительной записке.
"Существующие механизмы контроля за трансграничной передачей данных нуждаются в обновлении. Формально в ряде государств есть необходимые законы, но фактически их органы власти не всегда обеспечивают реальную защиту прав наших граждан. Все чаще встречаются случаи, когда персональные данные используются в противоправных целях, а нарушения прав граждан просто игнорируются", - сказал РИА Новости Немкин.
Поэтому законопроект предлагает изменить критерии: при утверждении перечня иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных учитывать не только общепринятые правила, но и реальное поведение государств — принимаются ли ими эффективные меры защиты, есть ли настоящая ответственность за нарушения, соблюдаются ли базовые принципы конфиденциальности, добавил депутат.