Комитет Госдумы поддержал проект о контроле за передачей личных данных

МОСКВА, 3 декабря – РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект об ужесточении критериев, на основании которых иностранное государство признается "обеспечивающим адекватную защиту прав субъектов персональных данных".

Проектом предусматривается изменение критериев, на основании которых утверждается перечень таких государств, с учётом не только правового регулирования, но и реальной правоприменительной практики по защите персональных данных.

Законопроектом уточняется, что при утверждении уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных перечня иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, учитывается не только наличие правового регулирования в области персональных данных, соответствующего положениям Конвенции Совета Европы № 108, но и фактическое принятие эффективных мер по соблюдению основополагающих принципов защиты, обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке.

Проект разработан для повышения защищённости российских граждан при трансграничной передаче их персональных данных и усиления государственного контроля в условиях резко возросших угроз в цифровой сфере, сказано в пояснительной записке.

"Существующие механизмы контроля за трансграничной передачей данных нуждаются в обновлении. Формально в ряде государств есть необходимые законы, но фактически их органы власти не всегда обеспечивают реальную защиту прав наших граждан. Все чаще встречаются случаи, когда персональные данные используются в противоправных целях, а нарушения прав граждан просто игнорируются", - сказал РИА Новости Немкин.