Обещания Мерца о снижении числа беженцев не выполняются, пишет Welt
15:28 03.12.2025 (обновлено: 15:49 03.12.2025)
Обещания Мерца о снижении числа беженцев не выполняются, пишет Welt
в мире
германия
афганистан
фридрих мерц
александр добриндт
welt
хдс/хсс
евросоюз
Обещания Мерца о снижении числа беженцев не выполняются, пишет Welt

Мигранты в сопровождении полиции Германии
Мигранты в сопровождении полиции Германии
© AP Photo / Armin Weigel/ DPA
Мигранты в сопровождении полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число просителей убежища в Германии остается стабильно высоким, а процент депортаций - низким, несмотря на предвыборные обещания канцлера ФРГ Фридриха Мерца решить проблему с нелегальной миграцией, пишет газета Welt со ссылкой на данные федерального ведомства по миграции и беженцам ФРГ.
В ходе предвыборной кампании в бундестаг в январе этого года лидер ХДС Мерц дал ряд обещаний, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, он заявлял о намерении пресекать на границе "все без исключения попытки незаконного въезда" в ФРГ и значительно увеличить количество депортаций, отмечает Welt.
Канцлер Германии Олаф Шольц после объявления первых прогнозов результатов выборов в штаб-квартире Социал-демократической партии (СДПГ) в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Мерц опередил Шольца по непопулярности среди немцев, показал опрос
2 декабря, 22:39
"Две тысячи двадцать пятый год станет 13-м годом подряд, когда в Германии будет зарегистрировано более 100 тысяч просителей убежища. Несмотря на низкий процент признания (беженцев - ред.), большинство из них остаются в стране", - говорится в статье.
По данным федерального ведомства по миграции и беженцам ФРГ, с января этого года было зарегистрировано уже 106 298 первичных заявлений о предоставлении убежища в Германии.
Большинство беженцев прибывают в страну из Сирии, Афганистана, Турции, Сомали и Ирака. Несмотря на то, что доля положительных решений по ходатайствам о предоставлении убежища составляет всего 27%, просителей крайне редко депортируют из ФРГ. "До сих пор ни один сириец не был депортирован, и даже в другие страны Африки и Азии это удается лишь в редких случаях", - говорится в статье.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Мерц недоволен, что беженцы с Украины не работают
25 ноября, 19:06
Кабинет министров Германии одобрил ранее внедрение в национальное законодательство общеевропейской реформы системы предоставления убежища, направленной на ограничение миграции. Законопроекты, среди прочего, предусматривают возможность заключения беженцев под стражу для предотвращения их бегства. Кроме того, после одобрения законопроектов парламентом власти смогут в некоторых случаях снижать размер выплат претендентам на получение убежища или полностью лишать их пособий. Реформа также позволит отправлять тех, кто уже получил право на убежище в других странах, в специальные миграционные центры.
Правительство ФРГ ранее приняло ряд других мер, направленных на ограничение нелегальной миграции. В мае министр внутренних дел Александр Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.
В сентябре 2024 года правительство ФРГ возобновило пограничный контроль на всех сухопутных границах, ссылаясь на необходимость сдерживания нелегальной миграции и борьбы с террористической угрозой. Добриндт ранее сообщил, что пограничный контроль будет продлен и по истечении срока его действия в сентябре 2025 года.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова прокомментировала разговор Зеленского и Мерца о беженцах
14 ноября, 10:27
 
В мире, Германия, Афганистан, Фридрих Мерц, Александр Добриндт, Welt, ХДС/ХСС, Евросоюз, Сирия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
