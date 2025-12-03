Обещания Мерца о снижении числа беженцев не выполняются, пишет Welt

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Число просителей убежища в Германии остается стабильно высоким, а процент депортаций - низким, несмотря на предвыборные обещания канцлера ФРГ Фридриха Мерца решить проблему с нелегальной миграцией, пишет газета Welt со ссылкой на данные федерального ведомства по миграции и беженцам ФРГ.

В ходе предвыборной кампании в бундестаг в январе этого года лидер ХДС Мерц дал ряд обещаний, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, он заявлял о намерении пресекать на границе "все без исключения попытки незаконного въезда" в ФРГ и значительно увеличить количество депортаций, отмечает Welt

"Две тысячи двадцать пятый год станет 13-м годом подряд, когда в Германии будет зарегистрировано более 100 тысяч просителей убежища. Несмотря на низкий процент признания (беженцев - ред.), большинство из них остаются в стране", - говорится в статье.

По данным федерального ведомства по миграции и беженцам ФРГ, с января этого года было зарегистрировано уже 106 298 первичных заявлений о предоставлении убежища в Германии.

Афганистана, Турции, Сомали и Большинство беженцев прибывают в страну из Сирии Ирака . Несмотря на то, что доля положительных решений по ходатайствам о предоставлении убежища составляет всего 27%, просителей крайне редко депортируют из ФРГ. "До сих пор ни один сириец не был депортирован, и даже в другие страны Африки Азии это удается лишь в редких случаях", - говорится в статье.

Кабинет министров Германии одобрил ранее внедрение в национальное законодательство общеевропейской реформы системы предоставления убежища, направленной на ограничение миграции. Законопроекты, среди прочего, предусматривают возможность заключения беженцев под стражу для предотвращения их бегства. Кроме того, после одобрения законопроектов парламентом власти смогут в некоторых случаях снижать размер выплат претендентам на получение убежища или полностью лишать их пособий. Реформа также позволит отправлять тех, кто уже получил право на убежище в других странах, в специальные миграционные центры.

Правительство ФРГ ранее приняло ряд других мер, направленных на ограничение нелегальной миграции. В мае министр внутренних дел Александр Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС . Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.