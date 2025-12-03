https://ria.ru/20251203/gensek-2059438286.html
Рютте назвал переговоры Уиткоффа в Москве важными
Рютте назвал переговоры Уиткоффа в Москве важными
Генсек НАТО Марк Рютте назвал важными переговоры спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве и заявил о "тесной координации" с США и ожидании... РИА Новости, 03.12.2025
