Рютте назвал переговоры Уиткоффа в Москве важными
10:39 03.12.2025 (обновлено: 10:47 03.12.2025)
Рютте назвал переговоры Уиткоффа в Москве важными
в мире
россия
москва
сша
марк рютте
стив уиткофф
владимир путин
нато
в мире, россия, москва, сша, марк рютте, стив уиткофф, владимир путин, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Москва, США, Марк Рютте, Стив Уиткофф, Владимир Путин, НАТО, Мирный план США по Украине
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте назвал важными переговоры спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве и заявил о "тесной координации" с США и ожидании новых шагов в украинском урегулировании.
"Прошлая ночь, конечно, была важной. Будут и другие шаги, но вы не услышите от меня комментариев по каждому промежуточному этапу. Мы тесно координируемся с американцами, но не комментируем каждый шаг", - сказал Рютте по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
