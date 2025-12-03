Сборная России по футзалу проведет матчи с Узбекистаном

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мужская сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Узбекистана в декабре, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обе встречи пройдут в Бухаре 19 и 21 декабря и начнутся в 15:00 по московскому времени.
"Наш соперник не нуждается в представлении. Сборная Узбекистана - одна из ведущих футбольных держав Азии, они постоянно прогрессируют и повышают свой класс, с ними очень тяжело, но оттого безумно интересно соперничать. Это будут очень важные игры как для нас, так и для наших соперников. С нетерпением ждем предстоящих матчей. Благодарны принимающей стороне за приглашение сыграть на их территории и РФС за организацию выезда. В нынешних условиях поддерживающего режима это прекрасная возможность сыграть с сильным соперником и получить очередной импульс для дальнейшего прогресса", - заявил главный тренер сборной России Бесо Зоидзе.
