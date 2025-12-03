ЕС готов покрыть из активов России две трети потребностей Киева

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Еврокомиссия готова покрыть кредитом под активы РФ две трети потребностей Украины в финансах на 2026-2027 годы или 90 миллиардов евро, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.