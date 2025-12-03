Рейтинг@Mail.ru
ЕС готов покрыть из активов России две трети потребностей Киева
17:03 03.12.2025
ЕС готов покрыть из активов России две трети потребностей Киева
ЕС готов покрыть из активов России две трети потребностей Киева - РИА Новости, 03.12.2025
ЕС готов покрыть из активов России две трети потребностей Киева
Еврокомиссия готова покрыть кредитом под активы РФ две трети потребностей Украины в финансах на 2026-2027 годы или 90 миллиардов евро, заявила глава ЕК Урсула... РИА Новости, 03.12.2025
экономика, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, мвф, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, МВФ, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС готов покрыть из активов России две трети потребностей Киева

ЕС хочет использовать 90 миллиардов евро из активов РФ под траты Киева на 2 года

© AP Photo / Omar HavanaФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Еврокомиссия готова покрыть кредитом под активы РФ две трети потребностей Украины в финансах на 2026-2027 годы или 90 миллиардов евро, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Если взять все банки и коммерческие банки, иммобилизованные российские активы в Европе в целом составляют 210 миллиардов. Мы рассмотрели потребности Украины на 26 и 27 годы, рассчитанные МВФ. А это 137 миллиардов евро. И мы сказали, что покрываем две трети. И вот так мы приходим к 90 миллиардам евро, двум третям этих потребностей на ближайшие два года", - пояснила она.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕС предусмотрит механизм возвращения российских активов, заявила глава ЕК
Вчера, 16:23
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава ЕК рассказала о гарантиях в случае использования активов России
Вчера, 15:59
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровМВФЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
