Пушков назвал руководителей стран Евросоюза иррациональными

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Руководители стран Евросоюза иррациональны и мыслят опасно, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

"Однако нынешнее руководство ЕС упорно следует своей цели - полному разрыву энергетических связей с Россией , вопреки всей экономической логике. Это еще раз доказывает, что в лице руководителей ЕС мы имеем дело с иррационально, а значит и опасно мыслящими людьми", - написал Пушков в своем Telegram -канале.

Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Согласно публикации на сайте Совета ЕС, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.

Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.