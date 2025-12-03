Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал руководителей стран Евросоюза иррациональными - РИА Новости, 03.12.2025
17:01 03.12.2025
Пушков назвал руководителей стран Евросоюза иррациональными
Руководители стран Евросоюза иррациональны и мыслят опасно, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 03.12.2025
в мире, россия, алексей пушков, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Россия, Алексей Пушков, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Пушков назвал руководителей стран Евросоюза иррациональными

Пушков: руководители стран Евросоюза иррациональны и мыслят опасно

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Руководители стран Евросоюза иррациональны и мыслят опасно, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Однако нынешнее руководство ЕС упорно следует своей цели - полному разрыву энергетических связей с Россией, вопреки всей экономической логике. Это еще раз доказывает, что в лице руководителей ЕС мы имеем дело с иррационально, а значит и опасно мыслящими людьми", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Из публикации на сайте Совета ЕС следует, что страны Евросоюза в среду приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России. Согласно публикации на сайте Совета ЕС, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России. Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.
Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В миреРоссияАлексей ПушковЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
