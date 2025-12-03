Эксперт рассказала о последствиях скандала с обысками в ЕС

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Репутационный ущерб в связи с коррупционным скандалом вокруг экс-главы евродипломатии Федерики Могерини очень большой, и в Брюсселе есть понимание его масштаба, заявила РИА Новости доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
"Репутационный удар очень большой, и в Брюсселе в принципе это тоже осознают очень хорошо", - сказала эксперт.
По ее словам, скандал вызвал ряд вопросов не только к дипломатической службе Европейского союза, но и к Европейской комиссии, сотрудники которой были среди задержанных.
"Считается, что это также бросит тень отчасти на Европейскую комиссию и на Урсулу фон дер Ляйен. Она, конечно, не может быть в курсе всего, но косвенно недоброжелатели явно связывают ее централизованный менеджмент с этими вещами", - отметила Романова.
При всех проблемах внутри ЕС тот факт, что дело получило огласку, свидетельствует, что система по контролю и надзору в Европе еще функционирует.
"Институциональные процедуры, которые были созданы раньше, они работают. С просьбой дальнейшего расследование обратилась Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF. Институты созданы, они работают", - резюмировала Романова.