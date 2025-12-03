Эксперт рассказала о последствиях скандала с обысками в ЕС

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Репутационный ущерб в связи с коррупционным скандалом вокруг экс-главы евродипломатии Федерики Могерини очень большой, и в Брюсселе есть понимание его масштаба, заявила РИА Новости доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

По ее словам, скандал вызвал ряд вопросов не только к дипломатической службе Европейского союза, но и к Европейской комиссии, сотрудники которой были среди задержанных.