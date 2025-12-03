Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коррупционный скандал в ЕС может обострить и без того натянутые отношения между главой евродипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских официальных лиц.