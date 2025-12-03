Рейтинг@Mail.ru
Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2025
09:45 03.12.2025
Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ
Коррупционный скандал в ЕС может обострить и без того натянутые отношения между главой евродипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
бельгия
урсула фон дер ляйен
федерика могерини
евросоюз
еврокомиссия
politico
бельгия
в мире, бельгия, урсула фон дер ляйен, федерика могерини, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Федерика Могерини, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ

Politico: коррупционный скандал в ЕС обострит отношения Каллас и фон дер Ляйен

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коррупционный скандал в ЕС может обострить и без того натянутые отношения между главой евродипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских официальных лиц.
"Эта сага, судя по всему, обострит уже натянутые отношения между фон дер Ляйен и… Каллас", - пишет издание.
Издание подчеркивает, что фон дер Ляйен, к прозрачности деятельности которой уже есть вопросы, придется искать способ, как уйти от скандала с еврочиновниками времен начала ее председательства в ЕК.
Источник заявил Politico, что силы внутри ЕС, которые настроены негативно по отношению к фон дер Ляйен, будут стремиться использовать этот скандал против нее.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
Ограждение у штаб-квартиры дипломатической службы ЕС в Брюсселе. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В дипслужбе ЕС не отвечают на звонки на фоне сообщений об обысках
2 декабря, 15:15
 
В миреБельгияУрсула фон дер ЛяйенФедерика МогериниЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
