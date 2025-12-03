Скандал в ЕС обострит натянутые отношения Каллас и фон дер Ляйен, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Коррупционный скандал в ЕС может обострить и без того натянутые отношения между главой евродипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает издание Politico со ссылкой на четырех европейских официальных лиц.
"Эта сага, судя по всему, обострит уже натянутые отношения между фон дер Ляйен и… Каллас", - пишет издание.
Издание подчеркивает, что фон дер Ляйен, к прозрачности деятельности которой уже есть вопросы, придется искать способ, как уйти от скандала с еврочиновниками времен начала ее председательства в ЕК.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.