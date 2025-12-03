Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат объяснил, почему лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 03.12.2025 (обновлено: 18:43 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/es-2059396667.html
Евродепутат объяснил, почему лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине
Евродепутат объяснил, почему лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине - РИА Новости, 03.12.2025
Евродепутат объяснил, почему лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине
Некоторые лидеры в Евросоюзе стремятся затянуть конфликт на Украине, чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать Еврокомиссию подобием правительства... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T03:20:00+03:00
2025-12-03T18:43:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
фернан картайзер
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251203/lavrov-2059383186.html
https://ria.ru/20251202/rossiya-2059210635.html
https://ria.ru/20251202/es-2059076116.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир путин, фернан картайзер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Фернан Картайзер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Евродепутат объяснил, почему лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине

Картайзер: ЕС затягивает конфликт на Украине, чтобы стать военным альянсом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Некоторые лидеры в Евросоюзе стремятся затянуть конфликт на Украине, чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать Еврокомиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД России Александр Грушко 27 ноября подчеркнул, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же как и место европейских стран за столом переговоров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лавров обвинил НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ
Вчера, 00:29
"По сути, ЕС делает все, чтобы заблокировать мирное соглашение, а не содействовать ему. Он предпочитает игнорировать реальность на земле и поддерживает наиболее радикальные требования украинского правительства. В вопросах территорий он защищает принципы, которыми пренебрегает в других ситуациях. Так, территориальная целостность Сербии или Республики Кипр, по всей видимости, менее важны для него, чем целостность Украины", — сказал Картайзер.
По его мнению, некоторые европейские лидеры хотят затянуть конфликт, стремясь превратить ЕС в военный альянс.
"Некоторые европейские лидеры стремятся затянуть конфликт, с тем чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать комиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства — без какого-либо согласия государств-членов. Украинский конфликт, таким образом, намеренно затягивается в ущерб Украине, для завершения европейской интеграции без изменения договоров", — считает евродепутат.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Источник сообщил, когда ЕС обсудит предложение по активам России
2 декабря, 14:27

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Эксперт рассказал о последствиях окончания конфликта на Украине для ЕС
2 декабря, 01:10
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинФернан КартайзерУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала