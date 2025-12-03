Евродепутат объяснил, почему лидеры ЕС затягивают конфликт на Украине

БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Некоторые лидеры в Евросоюзе стремятся затянуть конфликт на Украине, чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать Еврокомиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

"По сути, ЕС делает все, чтобы заблокировать мирное соглашение, а не содействовать ему. Он предпочитает игнорировать реальность на земле и поддерживает наиболее радикальные требования украинского правительства. В вопросах территорий он защищает принципы, которыми пренебрегает в других ситуациях. Так, территориальная целостность Сербии или Республики Кипр, по всей видимости, менее важны для него, чем целостность Украины", — сказал Картайзер

По его мнению, некоторые европейские лидеры хотят затянуть конфликт, стремясь превратить ЕС в военный альянс.

"Некоторые европейские лидеры стремятся затянуть конфликт, с тем чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать комиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства — без какого-либо согласия государств-членов. Украинский конфликт, таким образом, намеренно затягивается в ущерб Украине, для завершения европейской интеграции без изменения договоров", — считает евродепутат.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС , вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.