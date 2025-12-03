БРЮССЕЛЬ, 3 дек — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Некоторые лидеры в Евросоюзе стремятся затянуть конфликт на Украине, чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать Еврокомиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства, заявил РИА Новости евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. Замглавы МИД России Александр Грушко 27 ноября подчеркнул, что позиция Евросоюза исключает достижение мира на Украине, так же как и место европейских стран за столом переговоров.
"По сути, ЕС делает все, чтобы заблокировать мирное соглашение, а не содействовать ему. Он предпочитает игнорировать реальность на земле и поддерживает наиболее радикальные требования украинского правительства. В вопросах территорий он защищает принципы, которыми пренебрегает в других ситуациях. Так, территориальная целостность Сербии или Республики Кипр, по всей видимости, менее важны для него, чем целостность Украины", — сказал Картайзер.
По его мнению, некоторые европейские лидеры хотят затянуть конфликт, стремясь превратить ЕС в военный альянс.
"Некоторые европейские лидеры стремятся затянуть конфликт, с тем чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать комиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства — без какого-либо согласия государств-членов. Украинский конфликт, таким образом, намеренно затягивается в ущерб Украине, для завершения европейской интеграции без изменения договоров", — считает евродепутат.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.