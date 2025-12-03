Эрдоган добивается возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что ведет контакты со сторонами для возобновления переговоров в Стамбуле по Украине.

"Президент Турции отметил, что Турция прилагает максимальные усилия для того, чтобы война между Украиной и Россией закончилась справедливым и прочным миром. Президент Эрдоган заявил, что для возобновления Стамбульского процесса продолжаются контакты со сторонами и что Турция готова сделать все возможное, чтобы как можно скорее открыть дверь к миру", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что для достижения устойчивого мира "необходимо наиболее эффективно использовать дипломатические средства, и что Турция будет и в дальнейшем оказывать всемерную поддержку процессу достижения перемирия и последующим усилиям, а также что отказ от шагов, которые могут поставить под угрозу глобальный мир, будет способствовать мирным усилиям".

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле . Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.