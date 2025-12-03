Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмены опубликовали новые фото с острова Эпштейна - РИА Новости, 03.12.2025
23:31 03.12.2025
Конгрессмены опубликовали новые фото с острова Эпштейна
Конгрессмены опубликовали новые фото с острова Эпштейна - РИА Новости, 03.12.2025
Конгрессмены опубликовали новые фото с острова Эпштейна
Демократы в комитете по надзору палаты представителей США опубликовали новые фото и видео с острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. РИА Новости, 03.12.2025
в мире
сша
флорида
дональд трамп
джеффри эпштейн
фбр
сша
флорида
в мире, сша, флорида, дональд трамп, джеффри эпштейн, фбр
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, ФБР
Конгрессмены опубликовали новые фото с острова Эпштейна

Демократы опубликовали новые фото и видео с острова Эпштейна

© Фото : Комитет по надзору палаты представителей СШАФото с острова Эпштейна, опубликованное демократами
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Комитет по надзору палаты представителей США
Фото с острова Эпштейна, опубликованное демократами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Демократы в комитете по надзору палаты представителей США опубликовали новые фото и видео с острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Фото и видео появились в сети на фоне продолжающегося скандала вокруг досье финансиста.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II
23 ноября, 00:17
В среду на сайте комитета были опубликованы, как утверждается, "невиданные ранее" фото и видео. На них показаны несколько спален и ванных комнат с острова финансиста. Также опубликована фотография кабинета, похожего на стоматологический – в нем на стенах развешаны маски.
Также обнародовано фото с надписями на стене - там, например, есть "власть", "обман", "музыка", "политический". На той же фотографии замазаны некоторые фрагменты – вероятно, какие-либо еще слова или имена.
Отредактировано еще одно фото – на нем стационарный телефон с именами, написанными на кнопках быстрого набора. Некоторые также замазаны.
На некоторых видео показан экстерьер острова.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Опрос показал отношение американцев к публикации данных по делу Эпштейна
24 ноября, 06:42
Генпрокурор США Пэм Бонди заявила 20 ноября, что минюст США в течение 30 дней обнародует файлы Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп. В тот же деть стало известно, что Трамп подписал законопроект.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что хотел бы возвращения Грин в политику
22 ноября, 21:09
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: сенатор Келли заявил, что Трамп "не заставит его замолчать"
2 декабря, 06:54
 
В миреСШАФлоридаДональд ТрампДжеффри ЭпштейнФБР
 
 
