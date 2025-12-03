Конгрессмены опубликовали новые фото с острова Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Демократы в комитете по надзору палаты представителей США опубликовали новые фото и видео с острова скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Фото и видео появились в сети на фоне продолжающегося скандала вокруг досье финансиста.

В среду на сайте комитета были опубликованы, как утверждается, "невиданные ранее" фото и видео. На них показаны несколько спален и ванных комнат с острова финансиста. Также опубликована фотография кабинета, похожего на стоматологический – в нем на стенах развешаны маски.

Также обнародовано фото с надписями на стене - там, например, есть "власть", "обман", "музыка", "политический". На той же фотографии замазаны некоторые фрагменты – вероятно, какие-либо еще слова или имена.

Отредактировано еще одно фото – на нем стационарный телефон с именами, написанными на кнопках быстрого набора. Некоторые также замазаны.

На некоторых видео показан экстерьер острова.

Генпрокурор США Пэм Бонди заявила 20 ноября, что минюст США в течение 30 дней обнародует файлы Эпштейна после того, как соответствущий законопроект подпишет президент США Дональд Трамп . В тот же деть стало известно, что Трамп подписал законопроект.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.