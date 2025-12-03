Темрезов: 14 детей участников СВО из КЧР посетят Кремлевскую елку

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главная новогодняя елка страны пройдет с 25 декабря по 8 января в Государственном Кремлевском дворце, от Карачаево-Черкесии на нее отправятся 14 ребят в возрасте от 7 до 10 лет, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Он добавил, что все они – дети героев, защитников Отечества, участников специальной военной операции.

"Желаю нашим ребятам хорошей дороги, приятных впечатлений и ярких эмоций! Уверен, это новогоднее путешествие для детей станет по-настоящему незабываемым!" – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.