Темрезов: 14 детей участников СВО из КЧР посетят Кремлевскую елку
Темрезов: 14 детей участников СВО из КЧР посетят Кремлевскую елку - РИА Новости, 03.12.2025
Темрезов: 14 детей участников СВО из КЧР посетят Кремлевскую елку
3 дек
Новости
Темрезов: 14 детей участников СВО из КЧР посетят Кремлевскую елку
Темрезов: 14 детей участников СВО из Карачаево-Черкесии посетят Кремлевскую елку
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главная новогодняя елка страны пройдет с 25 декабря по 8 января в Государственном Кремлевском дворце, от Карачаево-Черкесии на нее отправятся 14 ребят в возрасте от 7 до 10 лет, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Он добавил, что все они – дети героев, защитников Отечества, участников специальной военной операции.
"Желаю нашим ребятам хорошей дороги, приятных впечатлений и ярких эмоций! Уверен, это новогоднее путешествие для детей станет по-настоящему незабываемым!" – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
И напомнил, что новогодние елки и праздничные мероприятия для детей Карачаево-Черкесии пройдут по всей республике. Особое внимание будет уделено ребятам, которые в преддверии Нового года особенно ждут нашего внимания, поддержки и заботы – детям участников СВО, сиротам, детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, находящимся в трудной жизненной ситуации.