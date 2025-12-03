Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК рассказала о гарантиях в случае использования активов России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 03.12.2025
Глава ЕК рассказала о гарантиях в случае использования активов России
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС должны будут участвовать в предоставлении гарантий Бельгии в случае использования активов РФ. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:23:00+03:00
2025-12-03T16:23:00+03:00
Глава ЕК рассказала о гарантиях в случае использования активов России

Глава ЕК: ЕС должен предоставить гарантии Бельгии при использовании активов РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС должны будут участвовать в предоставлении гарантий Бельгии в случае использования активов РФ.
"Мы учитываем все опасения и предполагаемые риски для Бельгии и разделяем абсолютно ту же цель, что и у Бельгии, - чтобы все мы разделяли риски, и они должны быть справедливо и равномерно распределены. Мы должны создать механизмы, защищающие все наши государства-члены", - сказала она, представляя предложение Еврокомиссии по использованию активов РФ для финансирования Украины в 2026-2027 годах.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала попытки использовать активы России круговой порукой
