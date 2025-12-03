Глава ЕК рассказала о гарантиях в случае использования активов России

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС должны будут участвовать в предоставлении гарантий Бельгии в случае использования активов РФ.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.