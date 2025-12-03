Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной
Шоубиз
 
14:59 03.12.2025 (обновлено: 16:28 03.12.2025)
Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной
Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной - РИА Новости, 03.12.2025
Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной
Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки c квартирой певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье. РИА Новости, 03.12.2025
https://realty.ria.ru/20251031/delo-2051811460.html
https://ria.ru/20251201/dolina-2059000992.html
https://ria.ru/20251202/dolina-2059227787.html
Новости
Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной

РИА Новости узнало об истребовании Верховным судом материалов по делу Долиной

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки c квартирой певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье.
"Верховный суд истребовал в кассации дело", — сказала адвокат Светлана Свириденко.
Спектакль С любимыми не расставайтесь в Театре Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Эксперты: дело о квартире Ларисы Долиной осложнило сделки на вторичке
31 октября, 05:00
По ее словам, это может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Теперь судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение коллегии Верховного суда. Это означает, что дело могут пересмотреть, добавила Свириденко.

Афера с квартирой Долиной

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Эффект Долиной": чем обернулось громкое решение суда для самой певицы
1 декабря, 18:30

"Схема Долиной"

В последнее время в России получила распространение мошенническая схема, когда продавец после продажи квартиры и получения денег отказывается передавать ее покупателю, ссылаясь на то, что в момент заключения сделки находился под воздействием мошенников. Продавцы квартир зачастую оказываются людьми пожилого возраста, суды, как правило, встают на их сторону: возвращают истцам имущество и отказывают покупателям в возмещении ущерба. Так люди лишаются и квартиры, и денег.
В Госдуме обсуждают варианты противодействия этой схеме, один из них — введение периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней. Такой срок даст продавцу время, чтобы оценить свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья, пояснил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Кроме того, депутаты предлагают установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование в случаях, когда имущество для продавца или покупателя единственное.
Как сообщили РИА Новости в Верховном суде, инстанция учтет эти предложения.
Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Долина может стать символом обмана, считает Джигурда
2 декабря, 15:01
 
Шоубиз Жилье Москва Лариса Долина Верховный суд РФ Происшествия Мошенничество Россия
 
 
