Верховный суд истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки c квартирой певицы Ларисы Долиной, рассказала РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье.

"Верховный суд истребовал в кассации дело", — сказала адвокат Светлана Свириденко.

По ее словам, это может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Теперь судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение коллегии Верховного суда. Это означает, что дело могут пересмотреть, добавила Свириденко.

Афера с квартирой Долиной

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце минувшего ноября Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим Долина оспорила в суде сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого Лурье обратилась в Верховный суд.

"Схема Долиной"

В последнее время в России получила распространение мошенническая схема, когда продавец после продажи квартиры и получения денег отказывается передавать ее покупателю, ссылаясь на то, что в момент заключения сделки находился под воздействием мошенников. Продавцы квартир зачастую оказываются людьми пожилого возраста, суды, как правило, встают на их сторону: возвращают истцам имущество и отказывают покупателям в возмещении ущерба. Так люди лишаются и квартиры, и денег.

Сергей Миронов. Госдуме обсуждают варианты противодействия этой схеме, один из них — введение периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней. Такой срок даст продавцу время, чтобы оценить свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья, пояснил лидер " Справедливой России

Кроме того, депутаты предлагают установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование в случаях, когда имущество для продавца или покупателя единственное.