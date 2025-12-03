Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев показал Уиткоффу Грановитую палату Кремля
13:46 03.12.2025
Дмитриев показал Уиткоффу Грановитую палату Кремля
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев показал спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу Грановитую палату Московского Кремля. РИА Новости, 03.12.2025
политика, россия, сша, кирилл дмитриев, джаред кушнер, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Политика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев показал спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу Грановитую палату Московского Кремля.
Соответствующую фотографию Дмитриев выложил в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На фото кроме самого Дмитриева и Уиткоффа присутствует зять президента США, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Во вторник вечером президент РФ Владимир Путин принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией во Флориде и во время переговоров с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе обратили внимание на ключевую деталь во встрече Уиткоффа и Путина
Политика Россия США Кирилл Дмитриев Джаред Кушнер Владимир Путин Российский фонд прямых инвестиций
 
 
