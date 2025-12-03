https://ria.ru/20251203/dmitriev-2059502265.html
Дмитриев показал Уиткоффу Грановитую палату Кремля
Дмитриев показал Уиткоффу Грановитую палату Кремля - РИА Новости, 03.12.2025
Дмитриев показал Уиткоффу Грановитую палату Кремля
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев показал спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу Грановитую палату Московского Кремля. РИА Новости, 03.12.2025
