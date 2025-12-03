Рейтинг@Mail.ru
Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили
11:10 03.12.2025 (обновлено: 12:28 03.12.2025)
Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили
Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили
Куртку, в которой глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев гулял по РИА Новости, 03.12.2025
Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф , зять президента США Джаред Кушнер и генеральный директор РФПИ, cпециальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на Красной площади в Москве
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф , зять президента США Джаред Кушнер и генеральный директор РФПИ, cпециальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф , зять президента США Джаред Кушнер и генеральный директор РФПИ, cпециальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на Красной площади в Москве
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Куртку, в которой глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев гулял по Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, уже раскупили, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра "Россия".
Черная куртка с гербом России, надписью "Россия", с автографом президента РФ Владимира Путина и цитатой "Россия не та страна, которая чего-то боится" - это мерч национального центра "Россия".
В беседе с агентством представитель пресс-службы рассказал, что куртки уже раскуплены, но планируется, что будут еще, нужно "следить за обновлениями". При этом он назвал примерную стоимость куртки - около 24 тысяч рублей.
После прогулки Дмитриев и представители американской стороны отправились в Кремль на встречу с президентом РФ.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Лавров ответил на вопрос о свитере с надписью СССР
24 августа, 16:23
 
