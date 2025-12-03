Куртку с цитатой Путина, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом, раскупили

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Куртку, в которой глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев гулял по Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, уже раскупили, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального центра "Россия".

В беседе с агентством представитель пресс-службы рассказал, что куртки уже раскуплены, но планируется, что будут еще, нужно "следить за обновлениями". При этом он назвал примерную стоимость куртки - около 24 тысяч рублей.