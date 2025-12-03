Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/dialog-2059545850.html
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели
Диалог между Москвой и Нью-Дели идет активно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:05:00+03:00
2025-12-03T16:05:00+03:00
москва
нью-дели
россия
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_0:1:2991:1683_1920x0_80_0_0_a685cff5a29e54a75b312f3a128ba2e3.jpg
https://ria.ru/20251203/delegatsiya-2059545689.html
москва
нью-дели
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435056_220:0:2808:1941_1920x0_80_0_0_07901456d9e7eca771f831b9b91b4ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, нью-дели, россия, юрий ушаков
Москва, Нью-Дели, Россия, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели

Ушаков назвал диалог России и Индии активным

© РИА Новости / Кристина КормилицынаЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Юрий Ушаков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Диалог между Москвой и Нью-Дели идет активно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
"В принципе, политдиалог между Москвой и Нью-Дели осуществляется весьма активно", - сказал Ушаков журналистам.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию
Вчера, 16:04
 
МоскваНью-ДелиРоссияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала