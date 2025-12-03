https://ria.ru/20251203/dialog-2059545850.html
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал о диалоге между Москвой и Нью-Дели
Диалог между Москвой и Нью-Дели идет активно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
