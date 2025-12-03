Депутат ГД назвал возможные варианты решений в деле Долиной

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Возможные точечные изменения закона, а также разъяснение Верховного суда о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания являются возможными вариантами решения в деле певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Защита Лурье подала жалобу в Верховный суд России на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной , сообщила РИА Новости её адвокат Светлана Свириденко.

"Рынок жилья сегодня живет в условиях, когда все чаще добросовестный покупатель рискует лишиться квартиры и денег из-за последующих решений суда… Такая практика бьет по доверию к сделкам и создает дополнительные риски для граждан, которые вкладывают в жилье многолетние сбережения и ипотечные средства. Для Верховного суда такие дела уже фактически становятся набором "ред-флагов", на которые важно реагировать", - сказал Гаврилов

Он уточнил, что речь идёт не о тех сделках, которые оформили мошенники, а о тех случаях, когда конкретный продавец сам лично продал недвижимость добросовестному приобретателю.

"Первое направление - разъяснение высшей судебной инстанции по вопросам применения положений Гражданского кодекса о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания", - отметил политик.

Гаврилов подчеркнул, что судам всех уровней нужен четкий ориентир: двусторонняя реституция должна означать реальный встречный возврат и квартиры, и денежных средств, и никаких отступлений от этого императивного правила быть не должно.

"Второе - возможные точечные изменения закона. Обсуждается введение краткого периода охлаждения при переходе права собственности на жилье, когда деньги блокируются на специальном счете до завершения регистрации, а у продавца есть время еще раз оценить свои действия. Для пожилых граждан это дополнительная защита от давления мошенников, которые стремятся как можно быстрее получить доступ к крупной сумме", - рассказал депутат.

Третье решение, по словам Гаврилова, связано с институтом доверенных лиц: при совершении сделок с участием людей старшего возраста стоит закрепить обязанность уведомлять близких родственников или иных указанных ими лиц о подготовке договора и поступлении денег.

"Четвертое направление - усиление взаимодействия инфраструктуры сделок с правоохранительной системой. Сотрудники МФЦ и иных сервисов, которые принимают заявления и сопровождают сделки, уже сегодня видят необычное поведение сторон, настойчивые подсказки посторонних, попытки увести человека в сторону при подписании документов. Необходимо закрепить порядок передачи такой информации в компетентные органы и выработать алгоритмы превентивных действий, пока квартира еще не ушла и деньги не выведены", - добавил он.

Глава думского комитета уточнил, что отдельно стоит рассмотреть регулирование распоряжения крупными суммами, полученными после продажи жилья.

На практике, как считает Гаврилов, самая болезненная точка находится не в момент регистрации перехода права, а в тот день, когда выручка сразу уходит на счета злоумышленников, и возможны решения, при которых в течение ограниченного срока операции с такими средствами проходят через дополнительные проверки, в том числе при переводе их на новые счета и при обналичивании.

"Отмечу, что сама система регистрации давно выстроена на современном уровне… Регистратор фиксирует юридический результат сделки и не может подменять собой суд, психиатра и следователя, оценивая мотивы продавца и степень его доверчивости", - сказал он.

По мнению Гаврилова, новые мошеннические схемы требуют от государства и профессионального сообщества другой реакции: своевременных разъяснений высшей судебной инстанции, адресных поправок в закон и слаженной работы служб, которые первыми видят рискованные ситуации.