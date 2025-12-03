Рейтинг@Mail.ru
Депутат ГД назвал возможные варианты решений в деле Долиной
06:09 03.12.2025 (обновлено: 07:37 03.12.2025)
Депутат ГД назвал возможные варианты решений в деле Долиной
Депутат ГД назвал возможные варианты решений в деле Долиной
Депутат ГД назвал возможные варианты решений в деле Долиной

© РИА Новости / Кривобок Руслан
Кресло судьи
Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Возможные точечные изменения закона, а также разъяснение Верховного суда о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания являются возможными вариантами решения в деле певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
Защита Лурье подала жалобу в Верховный суд России на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Долиной, сообщила РИА Новости её адвокат Светлана Свириденко.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной
30 ноября, 06:11
"Рынок жилья сегодня живет в условиях, когда все чаще добросовестный покупатель рискует лишиться квартиры и денег из-за последующих решений суда… Такая практика бьет по доверию к сделкам и создает дополнительные риски для граждан, которые вкладывают в жилье многолетние сбережения и ипотечные средства. Для Верховного суда такие дела уже фактически становятся набором "ред-флагов", на которые важно реагировать", - сказал Гаврилов.
Он уточнил, что речь идёт не о тех сделках, которые оформили мошенники, а о тех случаях, когда конкретный продавец сам лично продал недвижимость добросовестному приобретателю.
"Первое направление - разъяснение высшей судебной инстанции по вопросам применения положений Гражданского кодекса о недействительности сделок с жильем и последствиях их оспаривания", - отметил политик.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Госдуме рассказали о волне возвратов проданных квартир после дела Долиной
28 ноября, 05:36
Гаврилов подчеркнул, что судам всех уровней нужен четкий ориентир: двусторонняя реституция должна означать реальный встречный возврат и квартиры, и денежных средств, и никаких отступлений от этого императивного правила быть не должно.
"Второе - возможные точечные изменения закона. Обсуждается введение краткого периода охлаждения при переходе права собственности на жилье, когда деньги блокируются на специальном счете до завершения регистрации, а у продавца есть время еще раз оценить свои действия. Для пожилых граждан это дополнительная защита от давления мошенников, которые стремятся как можно быстрее получить доступ к крупной сумме", - рассказал депутат.
Третье решение, по словам Гаврилова, связано с институтом доверенных лиц: при совершении сделок с участием людей старшего возраста стоит закрепить обязанность уведомлять близких родственников или иных указанных ими лиц о подготовке договора и поступлении денег.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В ГД призвали выработать единые правила компенсаций по "схеме Долиной"
2 декабря, 04:40
"Четвертое направление - усиление взаимодействия инфраструктуры сделок с правоохранительной системой. Сотрудники МФЦ и иных сервисов, которые принимают заявления и сопровождают сделки, уже сегодня видят необычное поведение сторон, настойчивые подсказки посторонних, попытки увести человека в сторону при подписании документов. Необходимо закрепить порядок передачи такой информации в компетентные органы и выработать алгоритмы превентивных действий, пока квартира еще не ушла и деньги не выведены", - добавил он.
Глава думского комитета уточнил, что отдельно стоит рассмотреть регулирование распоряжения крупными суммами, полученными после продажи жилья.
На практике, как считает Гаврилов, самая болезненная точка находится не в момент регистрации перехода права, а в тот день, когда выручка сразу уходит на счета злоумышленников, и возможны решения, при которых в течение ограниченного срока операции с такими средствами проходят через дополнительные проверки, в том числе при переводе их на новые счета и при обналичивании.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
24 ноября, 15:17
"Отмечу, что сама система регистрации давно выстроена на современном уровне… Регистратор фиксирует юридический результат сделки и не может подменять собой суд, психиатра и следователя, оценивая мотивы продавца и степень его доверчивости", - сказал он.
По мнению Гаврилова, новые мошеннические схемы требуют от государства и профессионального сообщества другой реакции: своевременных разъяснений высшей судебной инстанции, адресных поправок в закон и слаженной работы служб, которые первыми видят рискованные ситуации.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. В конце ноября кассационный суд отклонил жалобу Лурье на решение нижестоящих судов, она намерена подать жалобу в Верховный суд.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Адвокат покупательницы квартиры Долиной опровергла участие в деле Гордон
2 декабря, 23:43
 
