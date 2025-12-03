https://ria.ru/20251203/dagestan-2059552599.html
В Дагестане задержали бывшего главу района по делу о земельных аферах
Бывший глава Новолакского района Дагестана, начальник управления правительства республики по вопросам переселения на новое место жительства Магомед-Гаджи Айдиев РИА Новости, 03.12.2025
