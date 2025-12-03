В Дагестане задержали бывшего главу района по делу о земельных аферах

МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Бывший глава Новолакского района Дагестана, начальник управления правительства республики по вопросам переселения на новое место жительства Магомед-Гаджи Айдиев задержан по уголовному делу о земельных аферах, сообщили в среду в пресс-службе МВД региона.

"Сотрудниками МВД Дагестана совместно с управлением "К" СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Республике Дагестан задержан бывший глава Новолакского района Айдиев М-Г.Ш., подозреваемый в превышении должностных полномочий", – говорится в сообщении .

По версии следствия, подозреваемый незаконно предоставил в собственность на безвозмездной основе земельные участки общей площадью 5,17 га лицам, которые не имели законных оснований для получения и постановки на учет в качестве нуждающихся.