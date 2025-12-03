Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали бывшего главу района по делу о земельных аферах - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/dagestan-2059552599.html
В Дагестане задержали бывшего главу района по делу о земельных аферах
В Дагестане задержали бывшего главу района по делу о земельных аферах - РИА Новости, 03.12.2025
В Дагестане задержали бывшего главу района по делу о земельных аферах
Бывший глава Новолакского района Дагестана, начальник управления правительства республики по вопросам переселения на новое место жительства Магомед-Гаджи Айдиев РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:26:00+03:00
2025-12-03T16:26:00+03:00
происшествия
республика дагестан
новолакский район
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_561:673:3005:2048_1920x0_80_0_0_aa496c0c586bfb32575be8d2175977a1.jpg
https://ria.ru/20250412/dagestan-2010896031.html
республика дагестан
новолакский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153169/43/1531694355_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_82aeb9a595ad4e1265d288750f036f26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, новолакский район, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Новолакский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане задержали бывшего главу района по делу о земельных аферах

Экс-главу Новолакского района Дагестана задержали по делу о земельных аферах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 3 дек - РИА Новости. Бывший глава Новолакского района Дагестана, начальник управления правительства республики по вопросам переселения на новое место жительства Магомед-Гаджи Айдиев задержан по уголовному делу о земельных аферах, сообщили в среду в пресс-службе МВД региона.
«

"Сотрудниками МВД Дагестана совместно с управлением "К" СЭБ ФСБРоссии и УФСБ России по Республике Дагестан задержан бывший глава Новолакского района Айдиев М-Г.Ш., подозреваемый в превышении должностных полномочий", – говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый незаконно предоставил в собственность на безвозмездной основе земельные участки общей площадью 5,17 га лицам, которые не имели законных оснований для получения и постановки на учет в качестве нуждающихся.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Дагестане задержали главу управления имущественных отношений Каспийска
12 апреля, 16:25
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанНоволакский районРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала